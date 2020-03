Feiras de intercâmbio acontecem em oito cidades brasileiras

A partir de 7 de março, o Salão do Estudante e a EduExpo acontecem em SP, RJ, BH, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre e Salvador.

Se você está pensando em fazer um intercâmbio ou em estudar no exterior, obter informações atualizadas e conversar com pessoas que conhecem bem o assunto é fundamental. Por isso, as feiras de intercâmbios são valiosas. Nelas você pode conversar com representantes das instituições de ensino e dos consulados, ouvir palestras, saber mais sobre cursos de idiomas e sobre os mais diversos programas de intercâmbio no exterior.

Entre os dias 07 e 19 de março, duas feiras importantes acontecem em oito cidades brasileiras. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas online. Confira!

>> Salão do Estudante

O Salão do Estudante é uma feira de intercâmbio onde você pode conhecer e falar diretamente com representantes de reconhecidas universidades, faculdades, High Schools e escolas de idiomas de todo o mundo, assim como as melhores agências de intercâmbio do país. Tire suas dúvidas e receba aconselhamento personalizado. A feira terá mais de 300 instituições representadas. 15 países participam desta edição.

Além disso, a ExpoPós, área especial dentro do Salão do Estudante destinada a opções de graduação e pós-graduação no exterior, oferece todo tipo de informações sobre especializações, MBA, mestrado e doutorado a profissionais que procuram um diferencial no currículo ou uma carreira internacional.

Eu estarei em São Paulo, no dia 08, das 15h às 15h30, para conversar com você sobre os mitos e verdades sobre fazer uma graduação ou pós-graduação no exterior. Não perca!

> Faça sua inscrição gratuita AQUI.

São Paulo – dias 7 e 8 de março das 14h às 18h30

Local: Centro de Eventos do Colégio São Luis

R. Luís Coelho, 323 – Consolação

Rio de Janeiro – 10 de março das 15h às 19hs

Local: Jockey Club Brasileiro

Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Rio de Janeiro – 11 de março das 15 às 19hs

Local: Windsor Barra

Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Brasília – 11 de março das 15 às 19hs

Local: Centro de Convenções Brasil 21

SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Salvador – 15 de março das 14h às 18hs

Local: Fiesta Convention Center

Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 – Pituba

Belo Horizonte – 17 de março das 15h às 19hs

Local: Mercure Lourdes

Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Curitiba – 19 de março das 15h às 19hs

Local: Four Points by Sheraton

Av. 7 de Setembro, 4211 – Batel

>> EduExpo

89 expositores estarão presentes durante a feira que começa em Porto Alegre no dia 08 de março e segue para Curitiba, São Paulo, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. Converse diretamente com os diretores de dezenas de instituições de ensino de diversos países. Participe de bate-papos exclusivos com especialistas em intercâmbio. Descubra os destinos que mais combinam com o seu perfil. Encontre os melhores programas e cursos disponíveis para você. Receba orientações completas sobre como aplicar para o visto com oficiais de diferentes governos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. Saiba mais AQUI.

Porto Alegre – 8 de março das 14h às 19h

Local: BarraShoppingSul

Curitiba – 10 de março das 16h às 21h

Local: Hotel Four Points by Sheraton Curitiba

Campinas – 12 de março das 16h às 21h

Local: Hotel Vitoria Concept

São Paulo – 14 e 15 de março das 14h às 19h

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Brasília – 17 de março das 16h às 21h

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Rio de Janeiro – 18 de março das 16h às 21h

Local: Hotel Fairmont Copacabana

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

