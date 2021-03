Feira virtual EducationUSA conecta brasileiros a universidades nos EUA

De 22 a 27/03, 35 instituições norte-americanas divulgam seus programas e possibilidades de bolsas de estudos. Inscrições gratuitas!

Enquanto seguem os protocolos de segurança para conter a propagação do Coronavírus, as universidades americanas criam ações para informar estudantes estrangeiros interessados em cursos à distância ou presenciais, em um futuro próximo. Por isso, até que tudo se normalize, investir o tempo planejando todas as etapas para estudar no exterior é uma excelente idéia.

Essa é a aposta da primeira Feira Virtual EducationUSA Brasil, que dá acesso gratuito a estudantes brasileiros que sonham em estudar nos Estados Unidos. De 22 a 27 de março, representantes de 35 instituições norte-americanas estarão reunidos, em ambiente virtual, fazendo apresentações, esclarecendo dúvidas, divulgando bolsas de estudos e apresentando propostas para cursos de graduação, pós-graduação e intensivo em inglês. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas AQUI.

Durante esses cinco dias, oficiais de renomadas universidades e faculdades dos EUA irão fazer apresentações voltadas ao interesse de alunos que desejam estudar nos país. Questões como “Bolsas de estudos: Como encontrar a melhor opção financeira para você? e “A importância das atividades extracurriculares durante a pandemia”, fazem parte dos seis temas disponíveis na programação. Após as exposições, os participantes terão a chance de conversar com os profissionais, em salas virtuais, para saber detalhes sobre processos e requisitos de admissão, destinos, vida acadêmica, custos e opções de financiamento.

>> Confira a Programação:

> Sessão 1 – Dia 22/03 – segunda feira, das 18h às 19h

Bolsa de Estudos: Como encontrar a melhor opção financeira para você

Instituições participantes:

– Coastal Carolina University

– Colorado State University

– Embry-Riddle Aeronautical University

– St Cloud State University

– Stony Brook University

– University of Nebraska at Kearney

> Sessão 2 – Dia 23/03 – terça feira, das 18h às 19h

Programas de inglês intensivo e de curta duração em instituições americanas

Instituições participantes:

– California State University, Monterey Bay

– California State University, Stanislaus

– Full Sail University

– Greenville University

– Iowa State University

– University of Missouri

> Sessão 3 – Dia 24/03 – quarta feira, das 18h às 19h

Aprimorando o inglês e dicas sobre a vida acadêmica em um campus americano

Instituições participantes:

– Ball State University

– California State University, Chico

– Montserrat College of Art

– Nova Southeastern University

– University of California San Diego

– University of Iowa

> Sessão 4 – Dia 25/03 – quinta feira, das 18h às 19h

A importância das atividades extracurriculares durante a pandemia

Instituições participantes:

– California State University, Northridge

– California State University, San Marcos

– Dallas Baptist University

– Manhattan College

– Savannah College of Art and Design

– State University of New York at Oswego

> Sessão 5 – Dia 27/03 – sábado, das 11h às 12h

O que fazer e não fazer na escrita de redações para graduação, mestrado e doutorado

Instituições participantes:

– George Mason University

– Goucher College

– Missouri Western State University

– University of Delaware English Language Institute

– University of Kentucky

> Sessão 6 – Dia 27/03 – sábado, das 14h às 15h

As vantagens de estudar em Community Colleges e o processo de transferência

Instituições participantes:

– Foothill + De Anza Colleges

– Orange Coast College

– Salem State University

– San Jose City College

– Shoreline Community College

– University of Maryland Baltimore County

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem 40 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: blogdatissen@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.