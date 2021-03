Feira virtual de intercâmbio conecta brasileiros a 87 instituições de ensino

Dia 24/03, “passeie” por estandes de agências governamentais e universidades de 14 países. Inscrições gratuitas.

Se você quer estudar no exterior, participar de feiras de intercâmbio é fundamental para organizar seu planejamento. É que nelas você não só conhece diversas instituições de ensino, como também conversa com seus representantes e tira suas dúvidas.

Com ingresso gratuito, a feira internacional de educação, The Student World Virtual Fair, acontece no dia 24 de março (quarta-feira), das 16h às 20h. Estudantes e profissionais de todo Brasil poderão “passear” virtualmente por estandes de agências governamentais e de universidades ranqueadas entre as 300 melhores do mundo.

Os visitantes poderão encontrar todas as informações necessárias para a sua viagem de estudos, em todas as modalidades de cursos. Com as limitações impostas pela pandemia, a feira virtual caiu na preferência dos estudantes pela facilidade de acesso, segurança, praticidade, redução de custos e interação com maior número de instituições de ensino.

Para participar basta ter um computador ou smartphone ligado à Internet e, em poucos cliques, interagir durante quatro horas com agências governamentais, escolas de idiomas e representantes de 87 instituições de ensino de 14 países. As inscrições gratuitas podem ser feitas através deste LINK.

Na plataforma virtual será possível encontrar informações sobre todas as modalidades de cursos: idiomas, high school, graduação, pós, mestrado, doutorado, MBA e técnicos. Instituições de ensino do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Itália, Portugal, República Tcheca, Suécia, Japão e Coreia do Sul participam da feira.

Serviço: Feira Virtual de Intercâmbio The Student World

Data: 24 de março (quarta-feira), das 16h às 20h

Entrada franca

Inscrições e mais informações AQUI. Tutorial para participar da feira AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

