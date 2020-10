Feira sobre mestrados internacionais acontece em novembro

O Access Masters Tour vai reunir mais de 40 importantes instituições de ensino online para você. Inscreva-se e aprenda tudo sobre os melhores mestrados internacionais! Dia 04/11.

Se você está pensando em fazer um mestrado fora do Brasil, não pode perder esta oportunidade. No proximo dia 04 de novembro, a feira online Access Masters Tour vai apresentar uma ampla gama de programas de mestrado e conectar você a representantes de algumas das melhores escolas de negócios do mundo.

O evento gratuito é aberto a todos e oferece a potenciais alunos a oportunidade de conversar com os diretores de admissão das instituições de ensino, tirar dúvidas e saber mais sobre cada uma delas. As reuniões individuais ou em pares serão dedicadas a candidatos especificamente interessados ​​em programas de negócios em Gestão, Marketing e Finanças. As agendas serão cuidadosamente atribuídas pela equipe do Access Masters antes do evento, para que os candidatos consigam conhecer as escolas de negócios que melhor correspondem aos seus interesses e expectativas.

Inscreva-se AQUI para garantir sua vaga e participar das reuniões individuais no dia 04 de novembro, das 16h30 às 20h. Estarei com vocês durante o evento para conversar sobre o passo a passo para fazer um mestrado no exterior.

> Benefícios adicionais:

– Participe das apresentações das escolas e de consultas personalizadas para encontrar o programa mais adequado ao seu perfil

– Obtenha informações sobre o GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e bolsas de estudo

– Aprenda como ganhar bolsas de estudo e financiar seus estudos de mestrado

– Concorra a uma isenção da taxa de inscrição para o Programa de Bolsas Líderes Estudar

– Receba um desconto exclusivo de $65 para a plataforma DigitalEdu

– Concorra a uma viagem gratuita ao campus da universidade de sua escolha em uma data conveniente

– Receba descontos exclusivos e conselhos profissionais sobre admissões

Um diploma de mestrado pode oferecer muitas oportunidades para seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. As habilidades profissionais adquiridas em uma escola de negócios internacional são extremamente valiosas para potenciais empregadores, e a experiência de estudar no exterior pode mudar a sua vida. Por isso, escolher o programa de pós graduação certo para o seu perfil é fundamental!

Serviço – Access Masters Tour

Data: 4 de novembro

Horário: Das 16h30 às 20h (com convite)

Inscrições AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Access Masters Tour