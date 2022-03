Feira online conecta brasileiros com 48 universidades americanas

Evento gratuito de 04 a 09 de abril é uma iniciativa do EducationUSA e traz informações atualizadas oficiais sobre estudos nos EUA.

De 04 a 09 de abril, o EducationUSA, rede oficial do Departamento de Estado norte-americano para informações precisas e atualizadas sobre estudos nos EUA, promove a Feira Virtual EducationUSA Brasil 2022. O evento online e gratuito vai conectar pessoas que desejam obter um diploma internacional. Representantes de 48 instituições de ensino superior estadunidenses estarão disponíveis para conversar e dar dicas sobre estudar nos EUA. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas AQUI.

Temas como “Bolsas de Estudo e Apoio Financeiro: como encontrar a melhor opção financeira para você” e “As vantagens de estudar em Community Colleges e o processo de transferência”, entre outros, serão apresentados. Participar de feiras com universidades dos EUA ajudou Antônio Pedro Gonçalves, ex-aluno de um colégio no Rio de Janeiro. A decisão de tentar uma candidatura em uma universidade americana veio do incentivo dos pais, em prol de uma melhor carreira no futuro. Das 12 universidades americanas às quais se candidatou, Antônio foi aceito em nove. Hoje, ele está no terceiro ano da faculdade de Engenharia Industrial na Universidade de Oklahoma e é estagiário na Amazon. Nathalie Amilbrant, do Rio Grande do Sul, também participou de feiras e também recebeu apoio do EducationUSA para sua candidatura. Recentemente, ela ganhou uma bolsa integral para estudar Ciências Políticas em Harvard.

“Existe uma grande procura por informações sobre estudar nos Estados Unidos e o nosso objetivo é permitir que os interessados em Graduação, Mestrado, Doutorado, Cursos de Curta Duração e de Inglês Intensivo, conheçam melhor como funciona o processo de admissão das universidades americanas. Este evento é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas e interagir diretamente com representantes das universidades participantes. Além disso, os orientadores do EducationUSA também estarão presentes para auxiliar com informações sobre como se candidatar para estudar nos Estados Unidos, como conseguir bolsas de estudo e como tornar a candidatura mais competitiva”, comenta Rita Moriconi, Coordenadora Regional do EducationUSA no Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Programação

Dia 04/04 – Segunda Feira, das 18:00 às 19:30h

Tema – Bolsas de Estudo e Apoio Financeiro: Como encontrar a melhor opção financeira para você

Augustana University

Central Michigan University

Colorado State University

SCAD: The Savannah College of Art and Design

State University of New York at Oswego

University of Central Florida

University of Kentucky

Dia 05/04- Terça Feira, das 18:00 às 19:30h

Tema – Programas de inglês intensivo e de curta duração em instituições americanas

California State University Stanislaus

Greenville University

North Carolina State University

San Mateo Colleges of Silicon Valley

Temple University

University of California San Diego

University of Delaware English Language Institute

Dia 06/04 – Quarta Feira, das 18:00 às 19:30hs

Tema- Vivendo em um Campus Americano – O que as Instituições Americanas Oferecem

California State University-Chico

Goucher College

Iowa State University

Nova Southeastern University

University of Iowa

University of Wisconsin-Madison

Wright State University

Dia 07/04- Quinta Feira, das 18:00 às 19h30h

Tema – Dicas do que fazer e não fazer ao se candidatar para a Graduação

Albion College

California State University-San Marcos

Dallas Baptist University

Ohio University

Stony Brook University

University of Oregon

Dia 08/04 – Sexta-Feira, das 18:00 às 19:30h

Tema – Vida Acadêmica em um Campus Americano

Appalachian State University

California State University Monterey Bay

California State University Northridge

Embry-Riddle Aeronautical University

Full Sail University

Milwaukee School of Engineering

University of Maryland Baltimore County

Dia 09/04 – Sábado, das 11:00 às 12:30h

Tema: Dicas do que fazer e não fazer ao se candidatar para a Pós Graduação/Mestrado e Doutorado

Ball State University

Hood College

Northeastern University

Ohio State University

University of Arizona

University of Colorado Colorado Springs

University of Washington

Dia 09/04 – Sábado, das 14:00 às 15:30h

Tema: As vantagens de estudar em Community Colleges e o processo de transferência

Foothill and De Anza Colleges

MassBay Community College

Orange Coast College

Santa Fe College

San Jose City College

Shasta College

University of Missouri

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado Americano para informações precisas e atualizadas sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. Com mais de 40 escritórios em diversas partes do Brasil, tem a missão de facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

