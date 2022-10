Feira gratuita para quem deseja fazer Mestrado em Direito nos EUA acontece em 3 capitais brasileiras

EducationUSA LL.M Tour promove o maior evento para aprimoramento de carreiras no setor em Brasilia, São Paulo e Rio de Janeiro.

De 24 de outubro a 2 de novembro, o EducationUSA promove a Feira gratuita de Mestrado de Direito em universidades norte-americanas – EducationUSA LL.M Tour. Representantes de mais 45 universidades americanas estarão à disposição para interagir com pessoas interessadas em se candidatar a um Mestrado em Direito nos EUA e fazer uma candidatura competitiva. O evento oferece ainda diferentes opções de especialização como: Direito Empresarial, Direito Cibernético, Direito Tributário, Direito Penal, Direito da Família, Direito Desportivo, Direito Marítimo, dentre outros.

No Brasil, a feira acontecerá em três capitais, no mês de outubro: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Em novembro estará presente em Buenos Aires e Santiago do Chile. As inscrições estão abertas e podem ser feitas AQUI.

Internacionalizar a carreira chama a atenção de muitas empresas, independentemente da atuação profissional. Allyne Andrade, ativista e integrante do movimento de mulheres negras no Brasil, conheceu o EducationUSA, especializou-se na temática racial e hoje atua na área de advocacia com muito êxito.

“Pesquisei bastante sobre o EducationUSA e tive ótimas referências. Foi essencial para minha carreira. Por meio da orientação recebida, obtive excelentes resultados nas provas, cartas de apresentação e entrevistas em universidades norte-americanas”.

Allyne seguiu a trajetória de profissionais que sempre admirou, sabendo que o LL.M seria um diferencial importante em seu currículo. “Os resultados foram quase imediatos. Quando retornei ao Brasil, consegui dar mais um passo no mercado de trabalho em uma posição de profissional sênior. Percebi o quanto o LL.M foi fundamental para conquistar o que almejei, como a versatilidade no cenário globalizado e conhecimentos em outros sistemas jurídicos”, conta Allyne que possui o título pela UCLA School Law.

Quais são as vantagens do LL.M?

Latin Legum Magister ou Master of Laws (LL.M) é um diploma reconhecido internacionalmente. Além da experiência de estudar fora, networking, conhecimento de vocabulário específico, o LL.M possibilita trabalhar por um ano nos EUA para adquirir experiência na área de formação.

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem 43 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão do EducationUSA é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil AQUI.

> Serviço: EducationUSA LL.M Tour

>> Inscrições AQUI

Brasília

Data: 24/10

Horário: 18h às 21h

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Endereço: SHS QD 06, Lote 01, Conjunto A, SHS – Asa Sul

São Paulo

Data: 26/10

Horário: 17h às 20h

Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Endereço: Rua Piauí, 130 – Higienópolis

Rio de Janeiro

Data: 28/10

Horário: 18h às 21h

Local: Hilton Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, 1020 – Copacabana

Buenos Aires

Data: 31/10

Horário: 18h às 21h

Local: Sheraton Convention Center

Endereço: San Martín 1225 1275, C1104 CABA, Argentina

Santiago do Chile

Data: 02/11

Horário: 18h às 21h

Local: InterContinental Santiago

Endereço: Avenida Vitacura, 2885 – Las Condes

