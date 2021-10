Feira Estudar na Espanha acontece online esta semana

19 instituições públicas e privadas espanholas apresentarão suas ofertas acadêmicas e bolsas de estudo em estandes virtuais nos dias 27 e 28/10. Inscrições gratuitas!

Se você está interessado em estudar na Espanha não deve perder a primeira edição da feira online “Estudar na Espanha” que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, das 13h às 18h. O evento vai divulgar o potencial da Espanha e sua rede de instituições de ensino superior como destino preferencial e de qualidade para alunos de diversos países.

Em 2020, a Espanha recebeu mais de 4.440 alunos brasileiros, de acordo com as estatísticas de internacionalização da educação universitária do Ministério das Universidades. Doze universidades espanholas estão entre as 500 melhores do mundo, de acordo com o Ranking Acadêmico ARWU 2019, popularmente conhecido como o ranking de Xangai.

Este ano, pela primeira vez, 19 universidades públicas e privadas estarão presentes no evento online, apresentando uma ampla oferta de cursos graduação, mestrado, especialização, MBA e doutorado. Além disso, a Fundación Carolina e o Instituto Cervantes também vão para apresentar ofertas de bolsas e dicas de estudos na Espanha. Estudantes que visitarem esta feira terão a oportunidade de obter informações em primeira mão sobre as instituições participantes e programar encontros privados com seus representantes.

Interessados podem se cadastrar gratuitamente no site do evento, onde também encontrarão mais detalhes sobre as universidades participantes e sua ampla oferta acadêmica.

A primeira edição virtual da feira Estudar na Espanha 2021 é organizada pelo Serviço Espanhol para a Internacionalização da Educação (SEPIE), vinculado ao Ministério das Universidades, em colaboração com o Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, o Instituto Cervantes, o Instituto de Turismo da Espanha (Turespaña) e o ICEX (Espanha, Exportação e Investimentos).

