Feira educacional Access Masters acontece novamente no Brasil

Evento em 27/10 conecta estudantes a importantes instituições de ensino internacionais online e os ajuda a organizar melhor suas candidaturas. Inscrições gratuitas!

A feira educacional Access Masters Tour é um evento que conecta candidatos qualificados a universidades por meio de reuniões interativas online interativas e reuniões em pequenos grupos. O tour foi projetado para guiar sua busca por mestrados no exterior, ajudando você a escolher as universidades e escolas de negócios que melhor atendem suas preferências e perfil.

> O que o evento oferece:

– Reuniões interativas em pequenos grupos: conversas de 15 minutos com representantes de programas de mestrado em Negócios, Gestão, Marketing, Finanças e STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), nas quais vai aprender mais sobre as escolas e os programas de seu interesse interessado.

– Workshops de escolas e especialistas com dicas práticas sobre a preparação para exames, admissão no mestrado, como financiar seus estudos e muito mais.

– Apresentações de representantes experientes das universidades que compartilham dicas sobre como fazer uma boa candidatura aos programas de mestrado e como obter uma bolsa de estudos.

E se você desejar se conectar com mais escolas após o evento, será possível manter contato direto com os representantes das instituições de ensino participantes de seu interesse.

A participação no Masters Tour é gratuita e as inscrições podem ser feitas AQUI. O evento, direcionado ao público brasileiro, acontece no dia 27 de outubro das 16h15 às 18h online. Eu estarei lá com vocês e às 17h vamos conversar sobre como escrever uma boa carta de motivação!

>> Confira as mais de 25 instituições de ensino internacionais que estarão presentes:

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.