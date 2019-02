Feira Access MBA traz escolas de negócios a São Paulo

Mais de 20 escolas de negócios internacionais estarão presentes no evento Access MBA, dia 23/02, em SP. Não perca esta oportunidade, as inscrições são gratuitas!

Não é novidade que o MBA agrega muito valor ao desenvolvimento da carreira profissional em diversas áreas. Mas o processo de escolha e candidatura a um programa, exige pesquisa e reflexão. É que esta é uma decisão que vai afetar diretamente sua carreira, estilo de vida e desenvolvimento futuro. Por isso, o formato e abordagem de cada programa são fatores importantes, que devem ser levados em conta. Cada escola tem características específicas que podem ou não corresponder às suas expectativas.

Conversar presencialmente com representantes de escolas internacionais é uma excelente maneira de compreender melhor o que você está buscando e onde poderá desenvolver-se melhor. A feira Access MBA é uma ótima oportunidade para você fazer isso. Durante o evento, você poderá conhecer os melhores cursos de negócios e conversar pessoalmente com os diretores de admissões das principais escolas internacionais.

Ao inscrever-se na feira Access MBA, seu perfil será cuidadosamente combinado com as escolas de negócios que melhor correspondem aos seus objetivos. Além disso, no dia do evento, você poderá:

– Fazer reuniões individuais e em pequenos grupos com os Diretores da área de admissões dos programas de MBA

– Participar de discussões temáticas com representantes das escolas de negócios e ex-alunos

– Participar de sessões de orientação individuais e preparação para o exame GMAT & TOEFL

– Conferir diversas oportunidades de bolsas de estudo

– Participar de um sorteio e ganhar uma viagem para o campus de sua escolha!

– Concorrer a uma das três bolsas que serão sorteadas online para um curso preparatorio para o GMAT

Para garantir o seu lugar, faça sua inscrição gratuitamente AQUI. Confira a lista de escolas participantes AQUI.

Serviço:

Evento Access MBA em São Paulo

Data: 23 de fevereiro

Horário: Das 10h30 às 16:30 (com convite)

Local: Tivoli Mofarrej Sao Paulo – Alameda Santos, 1437, Cerqueira César (Metrô Trianon MASP)

