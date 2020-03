Feira Access Masters Tour chega a São Paulo dia 8 de março

Se você quer fazer um mestrado no exterior não deve perder este evento que traz 27 importantes instituições de ensino internacionais. Participe!

A cada ano o Access Masters Tour proporciona a milhares de futuros estudantes a oportunidade única de conhecer os Diretores de Admissão de prestigiados programas de pós-graduação internacionais.

Um diploma de mestrado pode oferecer muitas oportunidades de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. As habilidades adquiridas em uma instituição de ensino internacional são extremamente valiosas para potenciais empregadores, e a experiência de estudar no exterior pode mudar a sua vida. Portanto, escolher o programa de pós-graduação correto é fundamental!

No Access Masters Tour você vai receber aconselhamento e suporte para o preparo do seu mestrado, obter informações sobre bolsas de estudo e financiamento e saber mais sobre os exames GMAT, GRE, TOEFL e IELTS. Vai concorrer a um cartão de estudante internacional ISIC gratuito, e participar de sorteios para visitar um campus de sua escola e receber isenção da taxa de inscrição para o Programa de Bolsas Líderes Estudar. Além disso, vai ganhar uma consultoria gratuita de 30 minutos com a Unimy e um desconto exclusivo de $65 para a plataforma DigitalEdu.

>> Programação das palestras:

– 11hs: Abertura da Mesa de boas-vindas

– 11h20 às 11h40: Oficina “Como impressionar Graduate Schools antes mesmo de se candidatar” – Apresentado pela Access Masters Admissions Consutant

– 11h45 – 12h10: Apresentação de escola com Hult Business School

– 12h15 – 13h15: Feira Access MBA Tours

– 13h20 – 13h45: Apresentação de escola com TUM School of Management

– 13h45 – 14h10: Apresentação de Andrea Tissenbaum (Blog da Tissen e Tissen Assessoria). “Como fazer um bom application para mestrado no exterior”.

– 13h25 – 17h10: Reuniões Individuais. Seu horário (convite pessoal) será enviado por e-mail e SMS.

O evento é gratuito, mas a inscrição antecipada é obrigatória para que você seja selecionado a participar das reuniões individuais. Inscreva-se online e conheça todos os detalhes sobre o Access MBA Tour AQUI.

>> Serviço – Access MBA Tour

Data: 8 de março

Horário: das 11h às 17:10hs

Local: InterContinental Hotel

Alameda Santos, 1123 – São Paulo / SP

