Faculdade Cultura Inglesa abre inscrições de vestibular para cursos de formação de professores de inglês e tradutores

Instituição oferece bolsas de estudo de 30% para alunos que concluíram o ensino médio em escola pública e não fizeram graduação . Inscrições até 04/03.

A Faculdade Cultura Inglesa, instituição de ensino superior que oferece formação especializada para profissionais da língua inglesa, anuncia a abertura das inscrições para a realização das provas de vestibular para seus cursos de Licenciatura em Letras-Inglês e Bacharelado em Letras-Inglês-Tradução.

O curso de formação de professores de inglês tem especial relevância num momento em que o país apresenta um elevado déficit de educadores especializados no ensino do idioma. Um estudo recente divulgado pelo British Council, a partir de dados do Censo Escolar 2020 e do Censo do Ensino Superior, feitos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), revelou que mais de 70% dos alunos da educação básica têm aulas do idioma com professores sem formação adequada para ministrar a disciplina.

Dessa forma, o estudante formado no curso de Licenciatura em Letras-Inglês pela Faculdade Cultura Inglesa poderá lecionar em escolas públicas, privadas, escolas de idiomas, além de poder trabalhar para editoras e dar aulas particulares. Já os alunos formados no curso de graduação Bacharelado em Letras-Inglês-Tradução, poderão atuar em agências de tradução, editoras, serviços de legendagem, ou trabalhar como freelancers.

“Nossos cursos alinham teoria e prática para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Todas as disciplinas são definidas de acordo com as demandas de mercado, tendo em vista formar e qualificar novos profissionais para colocação imediata em seus respectivos segmentos de atuação”, explica Maria Eugenia Witzler D’Esposito, Diretora da Faculdade Cultura Inglesa.

Para este ano, a instituição de ensino ainda oferece bolsas de estudo de 30% do valor dos cursos para os alunos que concluíram o ensino médio em escola pública e que ainda não fizeram outro curso de graduação. A faculdade também oferece um desconto de 20% nos valores para os alunos que se filiarem à associação de professores da língua inglesa BRAZ-TEZOL.

As provas do vestibular da Faculdade Cultura Inglesa serão 100% online, e o aluno terá de redigir uma redação em português sobre tema específico. As inscrições se encerram no dia 04 de março. Os cursos têm duração de quatro anos cada e acontecem presencialmente em São Paulo, nos períodos matutino ou noturno.

Confira o edital dos programas e faça sua inscrição AQUI.

Sobre a Faculdade Cultura Inglesa:

Fundada em 2014, a Faculdade Cultura Inglesa é uma instituição de ensino superior que oferece formação especializada para profissionais da área da língua inglesa. Combinando teoria e prática, os cursos foram desenvolvidos para formar profissionais especializados, capazes de se adaptar às diferentes necessidades do mercado. A instituição conta com um time de excelência acadêmica, formado por mestres e doutores, e tem nota máxima na avaliação aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Na graduação, as aulas são lecionadas em inglês a partir da segunda metade do curso. A instituição ainda oferece a possibilidade de estágio nas unidades da rede de ensino de inglês Cultura Inglesa e a participação gratuita em eventos culturais promovidos pela marca.

