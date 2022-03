Eventos reúnem os melhores MBAS e mestrados internacionais em São Paulo

Access MBA e Access Masters acontecem dias 19 e 20 de março no Hotel Intercontinental. Participe!

Se você está planejando fazer uma pós-graduação no exterior, obter informações relevantes sobre universidades e seus programas é fundamental. Por isso, participar de eventos presenciais é tão importante. Neles você pode conversar com representantes de universidades internacionais, assistir apresentações informativas, workshops práticos de preparação para testes e receber orientações personalizadas.

Profissionais interessados em um MBA não devem perder a oportunidade de participar do Access MBA que acontece no dia 19 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

O evento “One-to-One” apresenta uma grande oportunidade para os participantes e as escolas se encontrarem em reuniões exclusivas. Futuros candidatos aprenderão sobre os melhores programas de MBA e modelos de aprendizagem híbridos, participarão de painéis de discussão com representantes de escolas e ex-alunos e terão reuniões individuais com diretores de admissão das melhores escolas dos EUA, Canadá, França, Espanha e outros países.

Dia 20 de março, pelo 13º ano consecutivo, a feira de mestrados internacionais Access Masters apresenta as melhores escolas de pós-graduação de todo o mundo para futuros alunos brasileiros. O evento acontece presencialmente, em São Paulo. Eu estarei lá às 11h30 para oferecer a vocês dicas sobre como fazer uma boa candidatura para um mestrado internacional.

A programação do Access Masters também inclui vários jogos e prêmios para quem está planejando fazer uma pós-graduação. O grande prêmio – uma visita ao campus universitário ou uma bolsa de estudos de US$ 1.000 – será entregue no final do Tour 2022. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI.

>> Serviço:

> Evento – Access MBA

Data: 19 de março

Horário: das 10h30 às 16h

Local: Hotel Intercontinental São Paulo

Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista.

Inscrições AQUI.

> Evento – Access Masters

Data: 20 de março

Horário: das 11h às 15h30

Local: Hotel Intercontinental São Paulo – Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista.

Inscrições AQUI.

