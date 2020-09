Evento virtual reúne 50 instituições de ensino de 20 países

Organizado pela empresa responsável pelo Salão do Estudante e ExpoPos, o Talk Global Study acontece dia 26/09, das 14h às 18h.

No próximo dia 26 de setembro das 14h às 18hs, a empresa responsável pelo Salão do Estudante e ExpoPos, realiza o Talk Global Study. Cerca de 50 instituições de ensino de 20 países diferentes oferecerão aos estudantes brasileiros, através de uma plataforma on-line, oportunidades de estudo no exterior. O evento é totalmente gratuito.

Participantes do Talk Global Study vão conversar diretamente com representantes das instituições e sanar dúvidas sobre cursos. A interação poderá acontecer por texto, áudio ou vídeo. Além disso, cerca de cinco seminários interativos ao vivo serão realizados por renomados especialistas em educação do mundo.

O evento também disponibilizará aos visitantes informações sobre processos e requisitos de vistos de diferentes países, dicas sobre acomodação, orientação sobre como calcular e programar seu custo de vida lá fora além de compartilhar informações mais detalhadas dos países presentes. Tours virtuais pelos campi de algumas universidades também estão programados.

> Confira as instituições participantes:

Escola de Negócios Audencia – França

BI – Escola de Negócios Norueguesa – Noruega

Campus France – França

Chalmers University of Technolgy – Suécia

Cranfield University – Reino Unido

Curtin University – Australia

Education USA – Estados Unidos

Full Sail University – Estados Unidos

Indiana University – Estados Unidos

Purdue University – Estados Unidos

McGill University – Canadá

New York Film Academy (NYFA) – Estados Unidos

Universidade Radboud – Holanda

Savannah College of Art & Design – Estados Unidos

Shanghai Jiao University – China

Southern Alberta Institute of Technolgy (SAIT) – Canadá

Southern Methodist University – Escola de Engenharia Lyle – Estados Unidos

Estude no Japão – Universidade de Tsukuba – Japão

Universidade de Hong Kong – China

Universidade de Miami – Estados Unidos

Universidade de Manchester – Reino Unido

Universidade da Califórnia, Berkeley – Estados Unidos

Universidade de Veneza – IUAV – Itália

Universidade Laval – Canadá

Universidade de York – Reino Unido

>> Serviço

Evento: Talk Global Study

Inscrição online: talkglobalstudy.com

Dia: 26 de setembro

Horário: 14h às 18h

