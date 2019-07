Evento The MBA Tour volta ao Brasil em agosto

Não perca esta oportunidade de conversar com representantes de 19 renomadas universidades internacionais. Dias 17 e 19 de agosto em São Paulo e Rio de Janeiro.

Interessados em cursar um MBA fora do Brasil terão novamente a chance de iniciar o processo seletivo sem precisar sair do país. O evento The MBA Tour volta a São Paulo e ao Rio de Janeiro nos dias 17 e 19 de agosto, para conectar potenciais alunos às melhores escolas de negócios do mundo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site. As vagas são limitadas.

Com o objetivo de impulsionar carreiras, apoiando profissionais em suas jornadas de formação executiva, o evento possibilita a interação entre candidatos e representantes das principais escolas de negócios da América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e América do Sul. Além disso, oferece a oportunidade de networking com ex-alunos e profissionais das instituições.

O The MBA Tour chega ao Brasil em um momento importante, já que a busca por graduação no exterior entre brasileiros aumentou 37,7% no último ano, segundo pesquisa encomendada pela Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta).

O encontro oferece palestras com equipes de 19 universidades internacionais selecionadas pelo conselho consultivo. Durante a programação, participantes podem aprender mais sobre os processos seletivos e fazer entrevistas com os diretores de admissão, que estarão presentes para oferecer dicas importantes em suas candidaturas.

Confira abaixo a lista de universidades confirmadas para esta edição:

– Arizona State University

– Boston University

– Brandeis University

– Columbia University

– ESADE Business School

– Fordham University

– HEC Montréal

– Hult International Business School

– IE Business School

– Indiana University

– McGill University

– Purdue University

– The University of Tampa

– University of British Columbia

– University of Calgary

– University of California, Los Angeles

– University of Manchester

– University of Rochester

– University of Toronto

Sobre o The MBA Tour

Fundado em 1993, o The MBA Tour atua como uma fonte independente e altamente qualificada de informações sobre o processo de admissão de programas de MBA. Seus eventos favorecem a interação pessoal entre os interessados em cursar um MBA e os representantes das equipes de admissão das universidades.

>> Serviço:

The MBA Tour São Paulo

Data: 17 de agosto, sábado

Horário: das 11h às 16h30

Local: Hotel Renaissance São Paulo – Alameda Santos, 2233 – Cerqueira César

The MBA Tour Rio de Janeiro

Data: 19 de agosto, segunda feira

Horário: das 16h30 às 21h30

Local: JW Marriot Rio de Janeiro – Av. Atlantica 2600 – Copacabana

