Evento sobre mestrado em Direito oferece bolsas e cursos inovadores

Países do mundo todo se dedicam ao tema da segurança digital e proteção de dados, sobretudo após a pandemia digitalizar serviços, empresas e o contato entre as pessoas. O desafio do online evidenciou uma tendência de mercado jurídico – as dimensões legais da Cibersegurança – e a especialização no assunto é cada vez mais oferecida por universidades americanas.

Por isso, de 03 a 10 de novembro, o EducationUSA promove o maior evento gratuito de mestrado em Direito nos EUA, o LL.M. Webinar Series. Representantes de 46 universidades americanas estarão conectados a alunos brasileiros e de outras partes do mundo online, divulgando áreas inovadoras em alta nos debates atuais. As inscrições estão abertas e podem ser feitas AQUI.

O Latin Legum Magister ou Master of Laws (LL.M.) é um diploma reconhecido internacionalmente. Além da experiência de estudar fora, networking e conhecimento de vocabulário específico, após sua conclusão, o programa possibilita aos alunos que atendam os requisitos necessários, trabalhar por um ano nos EUA para adquirir experiência na área de formação.

Participantes do LL.M. Webinar Series terão acesso a representantes de renomadas universidades. Além de oportunidades de bolsas, as instituições vão divulgar cursos de curta duração e oportunidades de dupla certificação sem custos adicionais. Esse é o caso de Duke University School of Law, na Carolina do Norte, onde os alunos têm acesso a mais de 200 cursos com três opções de certificados: Negócios, Direito Ambiental e Energia ou Propriedade Intelectual, Ciência e Tecnologia.

Os cursos de curta duração podem ser um bom começo antes do LL.M. Foi o que pensou Sabrina Faleiro ao investir no “Legal English”. O que ela aprendeu superou suas expectativas: “Eu tive uma ótima impressão do curso que não era só sobre terminologia. Ganhei uma visão geral do ordenamento jurídico nos Estados Unidos e entendi melhor as diferenças e similaridades entre nossos sistemas jurídicos. Quando voltei para o Brasil, me inscrevi logo em um intercâmbio acadêmico e esse investimento teve um diferencial enorme no meu currículo. Até hoje, colho os frutos dele na minha carreira,” conta Sabrina.

>> Confira a programação:

– Dia 03/11, às 18h – Como escolher um LL.M., requisitos do programa e o que levar em consideração?

– Dia 04/11, às 18h – Como se candidatar para um programa de LL.M., dicas de preenchimento do LSAC e bolsas de estudo

– Dia 05/11, às 18h – As diferentes áreas de concentração de LL.M. e o Bar Exam

– Dia 06/11, às 11h – Dicas de escrita de redações, exemplos de textos e cartas de recomendação

– Dia 08/11, às 18h – As diferenças entre J.D. e o LL.M. e experiência profissional

– Dia 09/11, às 18h – Como se candidatar para um programa de LL.M., dicas de preenchimento do LSAC e opções de bolsas de estudo

– Dia 10/11, às 18h – Dicas de escrita de redações, exemplos de textos e cartas de recomendação

SERVIÇO

LL.M Webinar Series

O que oferece: Representantes de algumas das principais universidades americanas respondem às dúvidas dos estudantes sobre os cursos de LL.M. nos Estados Unidos, além de divulgar várias oportunidades.

Quem pode participar: Alunos interessados em especializações em Direito

Quando: De 03 até 10 de novembro

Inscrições gratuitas AQUI.

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. No Brasil são 42 escritórios em diversas partes do país, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

