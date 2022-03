Evento presencial reúne os melhores mestrados internacionais

Conheça os programas que se encaixam com seu perfil e expectativas para preparar bem sua candidatura. Participe do Access Masters no dia 20/03, em São Paulo.

Pelo 13º ano consecutivo, a feira de mestrados internacionais Access Masters apresenta as melhores escolas de pós-graduação de todo o mundo para futuros alunos brasileiros. O evento acontece no dia 20 de março presencialmente, em São Paulo. Eu estarei lá às 11h30 para oferecer a vocês dicas sobre como fazer uma boa candidatura para um mestrado internacional.

Participantes poderão agendar reuniões personalizadas com representantes de universidades internacionais, assistir apresentações informativas, workshops práticos de preparação para testes e muito mais.

“Profissionais a caminho de um mestrado podem encontrar muitas informações úteis online”, diz Christophe Coutat, CEO e fundador do Advent Group e criador do Access Masters. “No entanto, os alunos que participam de nossos eventos pessoalmente obtêm uma experiência verdadeiramente personalizada. Eles podem ter certeza de que sairão do evento mais confiantes sobre seu futuro e com ideias mais empolgantes sobre os programas e destinos de estudo que melhor se encaixam com seus perfis”.

A personalização continua sendo uma das principais prioridades da Access Masters. Depois que os candidatos se inscrevem gratuitamente, eles recebem uma lista de escolas de pós-graduação e universidades que melhor correspondem à sua formação e preferências. Além disso, no dia do evento, podem contar com o apoio e a orientação de uma equipe de consultores e assistentes educacionais que estará disponível para fornecer informações úteis e responder a perguntas no local.

A programação do Access Masters também inclui vários jogos e prêmios para quem está planejando fazer uma pós-graduação. O grande prêmio – uma visita ao campus universitário ou uma bolsa de estudos de US$ 1.000 – será entregue no final do Tour 2022.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI. O Access Masters acontece no dia 20 de março, das 11h às 15h30 no Hotel Intercontinental São Paulo – Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.