Evento presencial apresenta universidades europeias

O Study in Europe Road Show acontece entre 27/04 e 05/05 em São Paulo, Florianópolis, Cuiabá, Manaus e Fortaleza. Dia 10/05 o evento será online.

Se você já pensou em estudar ou pesquisar na Europa, não perca o Study in Europe Road Show, evento organizado pelas agências de promoção dos estudos superiores da França (Campus France Brasil) e Alemanha (DAAD) entre os dias 27 de abril e 10 de maio. Este ano, o evento será realizado presencialmente em São Paulo, Florianópolis, Cuiabá, Manaus e Fortaleza. A programação conta com palestras e atendimentos nos estandes, realizados por representantes de países e universidades europeias. Aqueles que não puderem comparecer ao evento presencial terão acesso à versão online do evento.

Confira a programação e faça sua inscrição AQUI:

> 27.04 (Quarta-feira): São Paulo

Local: Aliança Francesa (Rua General Jardim, 182 – República)

Horário: 10:00 – 15:00

Países participantes: França (Campus France Brasil), Alemanha (DAAD), Bélgica (Wallonie-Bruxelles International – WBI), Suécia (Consulado Geral da Suécia em São Paulo) e Suíça (Swissnex).

Universidades participantes: Audencia Business School (França)

10h-15h: Atendimento nos estandes

11:00: Abertura

11:05: França

11:30: Alemanha

12:00: Suíça

12:30: Bélgica

13:00: Suécia

13:30: Encerramento das palestras

> 29.04 (Sexta-feira): Florianópolis

Local: UFSC – Auditório e Hall da Reitoria (Campus Reitor João David Ferreira Lima – Bairro Trindade)

Horário: 11:00 – 15:00

Países participantes: França (Campus France Brasil), Alemanha (DAAD), Bélgica (Wallonie-Bruxelles International – WBI) e Suíça (Swissnex).

11h-15h: Atendimento nos estandes

11:00: Abertura

11:15: Alemanha

11:45: França

12:15: Suíça

12:45: Bélgica

13:15: Encerramento das palestras

> 02.05 (Segunda-feira): Cuiabá

Local: UFMT – Teatro Universitário

Horário: 11:00 – 15:00

Países participantes: França (Campus France Brasil), Alemanha (DAAD) e Suíça (Swissnex)

11h-15h: Atendimento nos estandes

11:00: Abertura

11:15: Alemanha

11:45: França

12:15: Suíça

12:45: Encerramento das palestras

> 03.05 (Terça-feira): Manaus

Local: UFAM – Auditório da Faculdade de Direito e Centro de Convivência (Av. Octávio Hamilton Botelho Mourão – Coroado)

Horário: 11:00 – 15:00

Países participantes: França (Campus France Brasil), Alemanha (DAAD) e Suíça (Swissnex)

11h-15h: Atendimento nos estandes

11:00: Abertura

11:15 França

11:45: Alemanha

12:15: Suíça

12:45: Encerramento das palestras

> 05.05 (Quinta-feira): Fortaleza

Local: UFC – Reitoria (Av. da Universidade, 2853 – Benfica)

Horário: 14:00 – 18:00

Países participantes: França (Campus France Brasil), Alemanha (DAAD) e Suíça (Swissnex)

14h-18h: Atendimento nos estandes

14:00: Abertura

14:15: Alemanha

14:45: França

15:15: Suíça

15:45: Encerramento das palestras

> 10.05 (Terça-feira): Online

Canal YouTube – a confirmar

Horário: 17:00 – 19:00

