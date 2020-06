Evento online reúne as melhores instituições de ensino do mundo

A The Student World Virtual Fair acontece no dia 24/06 das 17h às 21h. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Participe!

Na próxima quarta feira, dia 24 de junho, quem está pensando em estudar no exterior não deve perder a The Student World Virtual Fair. O evento virtual tem por objetivo ajudar estudantes como você a descobrir as melhores oportunidades de estudo no mundo.

A feira acontece em uma plataforma digital exclusiva, com uma ferramenta de busca inteligente, onde 219 instituições de ensino terão seus próprios estandes. Você poderá procurar pelo nome da instituição, tipo de programa oferecido, cursos e localização. Além disso, vai conversar ao vivo com representantes das unidades e de diversos governos para tirar suas dúvidas. Tudo isso sem sair de casa!

> Durante a The Student World Fair você vai:

– Conversar ao vivo com representantes das melhores instituições de ensino dos EUA, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia e mais.

– Comparar centenas de cursos e encontrar o ideal para você.

– Descobrir como se inscrever num curso em outro país pode ser simples.

– Comparar custos entre os seus destinos favoritos.

– Tirar suas dúvidas sobre vistos e procedimentos diretamente com agências de governos internacionais.

– Descobrir oportunidades para trabalhar no exterior durante e após o término do seu curso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI preferencialmente antes do evento começar!

>> Serviço – The Student World Virtual Fair

Data: 24 de junho 2020

Horário: das 17h às 21h

Inscrições gratuitas AQUI.

Plataforma para participar no dia 24, neste LINK.

