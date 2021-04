Evento online explica tudo sobre estudar na Europa

O Study in Europe Digital Show vai do dia 26 ao dia 29 de abril e oferece informações valiosas para o seu planejamento. Inscrições gratuitas.

Para você que quer estudar na Europa, o Study in Europe Digital Show, que acontece entre os dias 26 e 29 de abril, é um evento imperdível. Organizado pelos órgãos de representação educacional da Alemanha (DAAD), Holanda (Nuffic Neso), França (Campus France) e Espanha (Escritório de educação na Espanha da embaixada da Espanha) no Brasil, o evento convida os participantes a realizar um verdadeiro tour virtual nesses países.

No dia 26, o programa foca nas oportunidades de bolsas de estudos oferecidas pelos países organizadores, tendo como convidada especial a Delegação da União Europeia no Brasil, que apresentará o programa Erasmus Mundus. Dia 27, será o momento de conhecer o funcionamento e passo a passo para candidatura nos programas de bacharelado e mestrado, com a participação da Suécia.

Para quem tem interesse em pesquisa na Europa, a programação do dia 28, além de totalmente dedicada ao tema, conta com a participação de representantes da Swissnex, Wallonie – Bruxelles e Euraxess.

Dia 29, para finalizar o Study in Europe Digital Show, duas mesas temáticas vão trazer ex-alunos da Alemanha, França, Espanha e Holanda para o debate. Nelas, você vai conhecer a experiência de estudos nas áreas de artes e desenvolvimento sustentável, e saber mais sobre os impactos da vivência na Europa em sua carreira.

PROGRAMAÇÃO

26/04 – Bolsas de estudos

18h: abertura

18h05: Delegação da União Europeia no Brasil – Apresentação do Programa Erasmus

18h25: França

18h45: Holanda

19h05: Espanha

19h25: Alemanha

27/04 – Graduação e mestrado

18h: abertura

18h05: Espanha

18h25: Holanda

18h45: França

19h05: Alemanha

19h25: Suécia

28/04 – Pesquisa

18h: abertura

18h05: Alemanha

18h25: França

18h45: Holanda

19h05: Espanha

19h25: Swissnex

19h40: Wallonie-Bruxelles (Bélgica)

19h55: Euraxess

29/04 – Debate com estudantes e alumni

18h: Oportunidades na área de sustentabilidade na Europa e debate com ex-alunos

19h: Oportunidades na área de artes na Europa e debate com ex-alunos

O evento é totalmente gratuito. Para participar, faça sua inscrição AQUI.

