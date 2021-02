Evento gratuito online reúne 31 escolas internacionais de MBA

O Access MBA acontece na manhã do dia 27 de fevereiro. Se você quer fazer um MBA no exterior, não perca a oportunidade!

Realizado anualmente, o evento Access MBA Tour oferece a profissionais interessados em se aprimorar profissionalmente, a oportunidade ideal para conhecer mais sobre os programas de negócios mais reconhecidos do mundo. Este ano, o Access MBA dá as boas-vindas a um evento online e interativo, no qual mais de 30 importantes escolas de negócios internacionais participam.

Saber bem os detalhes de cada programa, permite que você identifique quais deles, alinhados com suas perspectivas de carreira, podem melhor contribuir para o enriquecimento da sua experiência educacional.

Redefina sua carreira. Concentre-se em suas habilidades. Aproveite o evento para se informar sobre os diferentes formatos de MBA durante as videoconferências individuais de 20 minutos.

>> Neste evento exclusivo você vai:

– Conhecer os diretores de admissão durante as reuniões individuais virtuais de 20 minutos

– Participar do webinar “Passo a passo para um application de sucesso” com Rita Iabrudi do Top Admissions

– Receber aconselhamento e apoio da equipe de consultoria do Access MBA, bem como informações sobre o exame GMAT e bolsas de estudo.

Ao fazer sua inscrição no Access MBA, seu perfil será cuidadosamente avaliado e selecionado para reuniões individuais com as escolas de negócio que correspondem às suas expectativas. O evento é gratuito, mas as vagas limitadas. Inscreva-se e garanta sua entrevista individual.

>> Serviço – Access MBA Tour

Data: 27 de fevereiro

Horário: das 10hs às 11h20

> Inscrições AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

