Evento da Fundação Estudar dá dicas sobre as bolsas Chevening, no Reino Unido

Bolsistas brasileiros de Oxford e Westminster fazem live para orientar interessados em conseguir uma bolsa no dia 17/08 às 18h. Inscrições gratuitas!

No próximo dia 17, a partir das 18h, a Fundação Estudar promoverá um evento online gratuito com Allan Greicon, aluno do Mestrado de Políticas Públicas na Universidade de Oxford, e Jamille, aluna da pós-graduação em Diversidade e Mídia na Universidade de Westminster. Os dois bolsistas Chevening brasileiros vão dar dicas valiosas sobre o processo de candidatura ao programa e sobre estudar no Reino Unido.

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.

A live integra as iniciativas do Prep Pós-graduação, curso online e gratuito oferecido pelas Fundações Estudar e Lemann, que visa ampliar o acesso dos brasileiros à educação no exterior, especialmente entre jovens pretos, pardos e de baixa renda. Com 12 horas de conteúdo gravado, mentorias e workshops ao vivo, o programa reúne todo o conhecimento necessário para desmistificar o processo de candidatura a uma pós-graduação no exterior.

“O processo de estudar fora do país, para muitos, pode ser difícil, pois exige questões técnicas e burocráticas que precisam ser compreendidas. O Prep Pós-graduação é um facilitador neste sentido, uma vez que reúne, de forma gratuita, muitas das dúvidas existentes. Além disso, temos encontros com quem já passou por este processo para elucidar ainda mais as formas de ingresso em universidades estrangeiras”, destaca Patrícia Aguiar, gerente de Redes e Seleção Massiva da Fundação Estudar.

Interessados nas bolsas Chevening podem efetuar suas inscrições para a LIVE no dia 17 de agosto às 18h AQUI. Não há restrições ou pré-requisitos. A oportunidade é direcionada a todos que sonham em fazer uma pós-graduação no exterior.

