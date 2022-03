Evento Access MBA volta a São Paulo em março

Se você quer levar sua carreira a um novo patamar, descubra qual programa de MBA melhor se ajusta ao seu perfil. Este evento é presencial e acontece no dia 19/03 .

Para quem está pensando em investir em um MBA internacional, obter informações de qualidade é fundamental. Por isso, participar da feira Access MBA é tão valioso. Neste evento, você terá a oportunidade de conhecer melhor os programas mais reconhecidos do mundo e falar pessoalmente com os diretores de admissão das principais escolas de negócios internacionais dos EUA, Canadá, França, Espanha, dentre outros países.

> Entenda porque o Access MBA vai ajudar você em sua jornada profissional:

Reuniões individuais, workshops e painéis

Beneficie-se dos workshops interativos sobre preparação para os testes, apresentações das escolas e painéis de discussão com ex-alunos. Você também poderá participar de reuniões individuais com representantes de algumas das melhores escolas de negócios do mundo. Faça sua inscrição com antecedênca e planeje suas perguntas para obter todos os detalhes sobre os programas de MBA ideais para o seu perfil.

Experiência personalizada

Escolher um MBA ou MBA Executivo é uma experiência diferente para cada profissional. No evento, você terá um consultor pessoal de MBA para orientá-lo sobre os programas que melhor se adequam à sua formação e expectativas. Além disso, vai conversar pessoalmente com representantes das escolas que correspondem às suas preferências, aprender mais sobre elas e tirar suas dúvidas.

Bolsas de USD 1.000

Ao final de cada temporada, o Access MBA concede a um potencial aluno uma bolsa de estudos de US$ 1.000 para ajudá-lo a financiar seus estudos. Para ter a chance de ganhar o prêmio, inscreva-se agora gratuitamente e aproveite ao máximo o evento pessoalmente.

Comece a transformação da sua carreira! As inscrições para o Access MBA são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Serviço – Access MBA

Data: 19 de março

Horário: das 10h30 às 16h

Local: Hotel Intercontinental São Paulo

Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista.

Inscrições AQUI.

