Evento Access MBA Tour 2020 traz escolas de negócios a São Paulo

Dia 07 de março, não perca a oportunidade de conhecer os programas de MBA e MBA executivo mais reconhecidos do mundo. Inscrições gratuitas!

O evento anual Access MBA Tour, volta a São Paulo no dia 7 de março. Com o objetivo de incentivar e apoiar o desenvolvimento de profissionais brasileiros, o Access MBA Tour promove o contato de executivos com os principais programas de negócios internacionais.

Através de encontros individuais com diretores de admissão de diversas escolas, os participantes identificam quais estão alinhadas com suas perspectivas de carreira e melhor contribuem para o enriquecimento de sua experiência educacional.

“O Access MBA Tour é realizado anualmente em 40 países de todo o mundo. Em cada evento, os perfis dos profissionais que aspiram fazer um MBA e ter uma gestão bem-sucedida de suas carreiras, são cuidadosamente combinados com as melhores escolas de gestão internacionais, garantindo uma experiência personalizada e focada em resultados”, afirma Christophe Coutat, fundador e diretor-geral do Advent Group, responsável pelo evento.

O Access MBA Spring Tour 2020 traz cerca de 200 escolas internacionais de negócios. Em São Paulo, instituições como a Yale School of Management, Hult, IESE, EU Business School, SDA Bocconi, Queens University, Ivey Business School, ESMT-Berlin, Rotterdam School of Management, Washington University e TUM School of Management, dentre várias outras, estarão presentes.

Além das reuniões presenciais, participantes deste evento recebem apoio para a preparação de suas candidaturas e para o GMAT. Aprendem tudo sobre o processo de admissão, obtêm informações sobre bolsas de estudo e outras opções de financiamento, e participam em painéis com representantes das escolas e antigos alunos.

“A progressão na carreira profissional e a perspectiva de aumento salarial significativo são fatores que incentivam os executivos a realizarem o MBA. O programa proporciona o desenvolvimento de conhecimento e competências comportamentais que contribuem para seu desempenho como gestores e líderes em qualquer tipo de organização, setor ou indústria, em qualquer parte do mundo. Por isso, este tipo de evento é fundamental para que os profissionais conheçam suas opções e acelerem sua entrada no mercado de trabalho em funções de liderança”, explica Álvaro Fernández, Diretor Geral da Michael Page.

O Master of Business Administration é considerado um ativo valioso para carreiras no mundo dos negócios. A grande maioria dos ex-alunos de escolas de gestão está empregada, quer seja numa empresa (79%) ou como empreendedor (10%), de acordo com o Estudo de Perspectivas de Alumni de 2018 do Graduate Management Admission Council – GMAC, organização que administra o exame GMAT. “A maioria dos ex-alunos de escolas de negócios sente que sua formação em gestão impulsionou de forma mais rápida o desenvolvimento das suas carreiras em comparação com colegas que não fizeram o MBA”, afirma o relatório.

Para que a equipe do Access MBA possa identificar as melhores oportunidades para você, inscreva-se gratuitamente online o quanto antes!

> Programação:

– 10h30: abertura da mesa de boas-vindas

– 11h às 16h30: reuniões individuais. *Requer o Envio do CV ou do Perfil do LinkedIn

– 13h05 às 13h30: apresentação de escola com TUM School of Management

– 13h30 às 13h55: painéis de discussão com ESMT-Berlin e Rotterdam School of Management

– 13h55 às 14h20: apresentação de Merchant GMAT & Admissions: “A habilidade mais importante que você precisa para ter sucesso na escola de negócios”

>> Serviço:

Data: 07 de março

Horário: das 10h30 às 16h30

Local: Hotel InterContinental São Paulo

Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.