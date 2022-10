Evento Access Masters traz as melhores escolas de negócios ao Rio de Janeiro e São Paulo

Se você quer fazer um mestrado internacional vá conversar com representantes de 19 escolas de negócios nos dias 26 e 30 de outubro.

Pelo 13º ano consecutivo, o Access Masters volta ao Brasil para apresentar as melhores escolas de pós-graduação de todo o mundo a jovens profissionais e futuros estudantes. O evento, que este ano será presencial, tem por objetivo incentivar graduados de todas as áreas a levar adiante seu sonho de estudar no exterior.

Interessados terão ainda mais oportunidades para conhecer programas de mestrado em Negócios, Gestão, Finanças e outras disciplinas cobiçadas. Durante o evento, poderão participar de reuniões personalizadas com representantes de admissões de universidades internacionais, apresentações informativas, workshops práticos de preparação para testes e muito mais.

“Profissionais que desejam fazer um mestrado internacional podem encontrar muitas informações úteis online”, afirma Christophe Coutat, CEO fundador do Advent Group e criador do Access Masters. “No entanto, alunos que participam de nosso evento obtêm uma experiência verdadeiramente personalizada e saem dele mais confiantes sobre seu futuro, destinos de estudo e tipos de programa mais adequados aos seus perfis”.

A personalização continua sendo uma das principais prioridades da Access Masters. Após a inscrição gratuita, participantes recebem uma lista individual de escolas de pós-graduação e universidades que melhor correspondem à sua formação e preferências. A correspondência pré-evento garante que cada um deles tenha uma experiência única com os representantes de programas de mestrado. E, no dia do evento, uma equipe de consultores e assistentes educacionais estará disponível para fornecer informações úteis e responder perguntas pessoalmente. Fluência ou boa capacidade de conversar em inglês é recomendável.

A programação também inclui vários jogos e prêmios adequados a estudantes que estão planejando seus estudos de pós-graduação. O grande prêmio – uma visita ao campus universitário ou uma bolsa de estudos de US$ 1.000 – será entregue ao final do Access Masters Tour 2022 a um participante selecionado aleatoriamente do grupo de candidatos registrados ao longo da temporada.

Como fazer a inscrição

Para que o time do Access Masters identifique as opções de escolas de negócios mais adequadas ao seu perfil, você deve se inscrever no site do evento – Rio de Janeiro ou São Paulo – com antecedência. A participação é gratuita.

Sobre o Advent Group

Fundado em 2004, o Advent Group é uma agência independente de eventos personalizados e mídia especializada no setor de ensino superior. Todos os anos, o Access MBA e o Access Masters Tours apresentam 70 mil candidatos em potencial para mais de 325 principais escolas de negócios em quase 200 eventos. Como líder mundial em eventos One-to-One, a missão do Advent Group é aumentar a conscientização sobre o valor da educação nas escolas de negócios e orientar os candidatos em potencial para as escolas e programas certos.

> Serviço Access Masters Tour

Rio de Janeiro

Data: 26 de outubro

Horário: das 16h00 às 20h15

Local: JW Marriott Hotel Rio de Janeiro

Av. Atlântica, 2600 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, 22041-001

Inscrições AQUI.

São Paulo

Data: 29 de outubro

Horário: das 11h às 15h15

Local: Renaissance São Paulo Hotel

Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista

Inscrições AQUI.

