Estude na França, participe do evento Portas Abertas Campus France Brasil

Nos dias 30/11 e 3/12, o Campus France realiza turnê pelo Sudeste para quem deseja se candidatar a vagas em universidades francesas. Confira!

As candidaturas para graduação e pós-graduação em universidades francesas já podem ser enviadas através da plataforma Etudes en France. Se você tem dúvidas sobre o processo seletivo, não perca o evento Portas Abertas do Campus France Brasil.

O Portas Abertas acontecerá no dia 30 de novembro em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, e no dia 3 de dezembro no Rio de Janeiro. Durante o evento, serão realizadas sessões de atendimento individual, apresentações sobre os estudos na França e ateliês práticos sobre o dossiê de candidaturas.

Esta é uma excelente oportunidade para saber quais documentos apresentar, como formular o projeto de estudos e o que deve ser escrito nas cartas de motivação. Além disso, será uma das últimas chances de encontrar pessoalmente os representantes da equipe Campus France Brasil em 2019. Confirme sua presença em uma das edições do evento AQUI. Saiba mais sobre as candidaturas via Campus France AQUI.

Todos os anos, mais de 300 mil estudantes estrangeiros são acolhidos por universidades e instituições de ensino superior francesas. Segundo dados da Unesco, a França é o primeiro país não-anglófono e o quarto do mundo que mais acolhe estudantes internacionais. O Brasil, representado por mais de cinco mil estudantes e pesquisadores, é o primeiro país latino-americano e o 15º do mundo com mais presença nas universidades francesas.

O custo relativamente baixo e a alta qualidade do ensino superior na França são os principais fatores de escolha dos alunos estrangeiros. Nas universidades e escolas públicas, parcialmente subsidiadas pelo governo, as taxas variam de 400 a 3.770 euros anuais. Nas universidades privadas, o custo pode variar entre 5.000 e 12.000 euros por ano.

Categoria Anuidade estimada Universidades públicas De 2.770 à 3.770 euros Escolas públicas de Artes e Arquitetura De 400 à 900 euros Escolas privadas De 5.000 à 12.000 euros

Com o visto de estudante de longa permanência, é possível trabalhar meio período no país. Alunos de instituições francesas têm acesso a restaurantes universitários, auxílio-moradia e planos especiais para transporte. Além disso, brasileiros que vão para a França podem se candidatar a mais de 200 programas de bolsas de estudo.

Bolsas Bienvenue en France

Ao realizar a candidatura através da plataforma Campus France Brasil, candidatos já concorrem automaticamente à bolsa Bienvenue en France, oferecida pela Embaixada da França no Brasil. A bolsa prevê uma exoneração parcial do custo anual de formações realizadas em instituições públicas francesas sob tutela do Ministério do Ensino Superior, da Pesquisa e Inovação.

Os beneficiados deverão arcar, na sua chegada na França, com uma inscrição equivalente a 170 euros anuais para graduação e 243 euros anuais para a pós-graduação. A bolsa não é um auxílio financeiro e não prevê a exoneração de outras taxas, como a tarifa do procedimento de candidatura ou pré-consular, taxas consulares, seguros e passagens aéreas, entre outros.

> Programação completa:

>> São Paulo

Data: 30 de novembro

Horário: das 13h às 17h

Local: Campus France Brasil

Alameda Jaú, 1208 – Jardim Paulista

Programação

Das 13h às 17h: atendimento individual – por ordem de chegada

Das 13h30 às 14h30: apresentação sobre os estudos na França

Das 14h30 às 15h: ateliê – como preencher o seu dossiê

Das 15h às 16h: apresentação sobre os estudos na França

Das 16h às 16h30: ateliê – como preencher o seu dossiê

Inscrições AQUI

>> Brasília

Data: 30 de novembro

Horário: das 13h às 15h30

Local: Aliança Francesa de Brasília

SEPS Q 708/908 – Asa Sul

Programação

Das 13h às 13h30: apresentação sobre os estudos na França

Das 13h30 às 14h: sessão para tirar dúvidas

Das 14h às 14h30: ateliê – como preencher o seu dossiê

Das 14h30 às 15h30: sessão para tirar dúvidas

Inscrições AQUI

>> Belo Horizonte

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: das 9h às 12h

Local: Aliança Francesa de Belo Horizonte

R. Tomé de Souza, 1418 – Savassi

Programação

Das 9h às 11h: atendimento individual – por ordem de chegada

Das 11h às 12h: apresentação sobre os estudos na França

Inscrições AQUI

>> Rio de Janeiro

Data: 3 de dezembro

Horário: das 18h30 às 21h30

Local: Midiateca da Casa Europa

Av. Pres. Antônio Carlos, 58 – Centro

Programação

Das 18h30 às 19h30: apresentação sobre os estudos na França

Das 19h30 às 21h30: atendimento individual – por ordem de chegada

Inscrições AQUI

