Estudar em Bordeaux, no Sul da França

Cidade estudantil dinâmica, Patrimônio Mundial da Humanidade, a revitalizada Bordeaux é um destino surpreendente.

Conhecido pelo nome de Midi, o Sul da França está localizado ente a Península Ibérica e a Itália. Se você está à procura de um destino de estudo bem próximo ao mar, com paisagens lindas que parecem saídas de filmes, este pode ser o seu!

Banhado pelo mediterrâneo, o Midi é uma das principais e mais populares regiões turísticas do país. Incorporado à França em 1860, mantém até hoje forte influência das culturas espanhola e italiana pelas cidades da região.

Bordeaux é a capital e a maior cidade do departamento da Gironda e da região Nova Aquitânia, no sudoeste de França. Porto na margem sul do Rio Garonne, tem pouco mais de 236 mil habitantes.

Cidade da arte e da história, desde 2007 é Patrimônio Mundial da Humanidade, por seu maravilhoso conjunto arquitetônico do século 18.

Bordeaux é também mundialmente famosa desde a Idade Média por suas vinícolas. Se você já tomou um vinho Bordeaux, tinto ou branco, saiba que ele vem dessa região. É graças à essa fama que a cidade ganhou um museu do vinho, chamado La Cité du Vin, cuja arquitetura se baseou no movimento que a bebida faz ao ser despejada na taça. A visita ao museu é uma experiência sensorial imperdível – inclui hologramas sobre episódios históricos em seus 19 espaços temáticos e a degustação de dez vinhos diferentes.

Em seu tempo livre, você também poderá visitar algumas das vinícolas mais famosas da região, como o Château Bardins, em Pessac-Léognan e o Château La Dominique, em Saint-Émilion. Mas estes são apenas alguns exemplos da produção local, uma vez que há mais de 10 mil propriedades produtoras, das quais muitas são abertas à visitação. No entanto, a visita deve ser agendada com antecedência – diretamente com a vinícola ou através do Escritório de Turismo de Bordeaux.

Nas últimas décadas, Bordeaux, conhecida como a “Bela Adormecida”, passou por um processo de revitalização. O intuito foi atrair turistas que queriam fugir do comum e conhecer outros recantos da França. Paredes de prédios históricos foram lavadas, novos pontos turísticos foram inaugurados, bairros foram renovados e parques construídos. As margens do Rio Garonne também foram transformadas e hoje a esplanada é ponto de encontro de locais e turistas. Além disso, uma nova linha de trem deve ser inaugurada em 2018 ligando a cidade à Paris em apenas duas horas.

Falando em mobilidade, Bordeaux tem um excelente sistema de transporte público, o TBM – Transports Bordeaux Métropole. Nele, uma passagem única de metrô, ônibus ou barco custa apenas € 1,60. E para quem quer fazer uma visita rápida, o City Pass, de um dia, permite acesso a qualquer transporte público e a museus, Jardins Botânicos e passeios guiados a um custo de € 29.

Se você gosta de pedalar, esta é uma cidade conhecida por ser bike-friendly. Com seus 200 quilômetros de ciclovias, Bordeaux atende à demanda dos habitantes que já optaram por esse transporte. O sistema de compartilhamento público de bikes da cidade, chamado V3, permite que você alugue uma bicicleta por 24 horas a € 1,60. Gostando da experiência, você pode adquirir o pacote de sete dias por € 7. Uma outra opção é comprar uma bike ao chegar na cidade e aderir aos hábitos locais.

No entanto, quando for passear pelo centro histórico, faça questão de ir a pé! A região é compacta, recheada de uma arquitetura encantadora e lojinhas de todos os tipos. Ali encontram-se a catedral gótica de Saint André, que se destaca na paisagem, o Grand Théâtre e o Museu de Belas Artes.

Provavelmente, a construção mais imponente de Bordeaux é o antigo prédio da Bolsa, localizado na famosa Place de La Bourse. À sua frente, encontra-se o maior espelho d’água do mundo, criado em 2006. Aberto ao público, seus jatos de água são um convite para uma gostosa brincadeira, não importa a idade.

Bordeaux oferece algumas excelentes opções de instituições de ensino superior. A Université de Bordeaux, terceira maior da França, foi fundada em 1441. Em 2014, após uma fusão, passou a integrar Bordeaux I, Université Bordeaux-Segalen e a Université Bordeaux-Montesquieu. Classificada entre as melhores do país pela qualidade de seus cursos e pesquisas acadêmicas, é uma instituição internacional multidisciplinar. Com 48 mil alunos e 4 mil professores, oferece cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, da graduação ao doutorado.

Aproximadamente 13% dos estudantes da Université de Bordeaux são estrangeiros. A instituição oferece cursos em inglês e espanhol e tem interesse em atrair cada vez mais estudantes internacionais ao seu corpo discente. Além disso, integra o programa de bolsas de estudo Erasmus Mundus.

O famoso instituto de estudos políticos Sciences Po, também tem uma escola em Bordeaux. Com pouco mais de dois mil alunos, dos quais 20% são estrangeiros, oferece cursos em francês ou inglês nos campos da ciência política, relações internacionais, economia, estudos europeus, direito ou ciências sociais.

Outra boa opção para quem quer estudar Engenharia Agronômica, Enologia, Viticultura, Biologia, Agrociência e áreas afins é a Bordeaux Sciences-Agro. Bordeaux-Montaigne e as escolas de engenharia do Bordeaux INP de Aquitaine, também merecem destaque.

A cidade oferece uma ampla variedade de acomodações estudantis, embora as mais comuns sejam as das próprias instituições de ensino e o aluguel de uma propriedade particular. E, apesar do custo de vida alto, estudantes de várias partes do mundo se viram bem em Bordeaux, encontrando opções baratas e divertidas para o seu cotidiano.

Anime-se, Bordeaux espera por você!

