Escola Sesc de Ensino Médio abre processo seletivo para 2020

Estudantes de todo o país podem se candidatar. Instituição oferece bolsas para estudo em período integral no Rio de Janeiro. Inscrições até 03/05.

As inscrições para a Escola Sesc de Ensino Médio, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, estão abertas e vão até o dia 03 de maio. Das 160 vagas para ingresso no 1º ano do Ensino Médio em 2020, 78 são destinadas a estudantes do Rio de Janeiro, no regime de externato, e 82 a estudantes de outros estados, em regime residencial.

Estudantes selecionados terão bolsa de estudo integral para os três anos do Ensino Médio, com cobertura das despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação.

Para candidatar-se é necessário já ter concluído ou concluir o Ensino Fundamental até dezembro de 2019, além de ter nascido entre 01 de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2006.

As vagas serão preferencialmente destinadas a candidatos que sejam dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e que apresentem renda familiar bruta igual ou inferior a três salários mínimos (nacional). Também será dada prioridade a candidatos que sejam estudantes regularmente matriculados nas escolas da rede de ensino do Sesc ou que, ao longo da vida escolar, tenham cursado ao menos dois terços do ensino fundamental em escolas públicas ou na condição de bolsista integral (100%) em escola privada.

Após a avaliação da inscrição e documentos exigidos, estudantes aptos a participar do processo seletivo farão provas objetivas de matemática, português, ciências da natureza e ciências humanas, e redação. O exame acontecerá simultaneamente em todo o país, no dia 28 de julho de 2019. Os aprovados também passarão por uma entrevista que integra a última fase do processo seletivo. A relação final dos candidatos aptos às vagas será divulgada a partir das 18h (horário de Brasília) do dia 22 de novembro de 2019, no site da Escola.

Conheça todos os detalhes sobre o processo seletivo para a Escola Sesc de Ensino Médio AQUI. As inscrições vão até o dia 03 de maio. Não perca esta incrível oportunidade de estudar em uma excelente instituição de ensino com bolsa integral!

Sobre a Escola Sesc de Ensino Médio

A Escola Sesc de Ensino Médio está instalada em campus de 131 mil metros quadrados, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e conta com uma das melhores estruturas de ensino do país – incluindo Espaço Cultural, laboratórios, biblioteca, ateliers de arte, complexo esportivo, piscina semiolímpica, sala de ginástica e musculação, restaurante, além de vilas residenciais para estudantes e professores.

Inaugurada em 2008, é uma instituição de ensino integral totalmente gratuita, que atende alunos de todos os estados do país. Oferece atividades extracurriculares e o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Os estudantes são acompanhados por professores, tutores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais, garantindo-lhes assistência individualizada e mediação permanente para aprendizagem. Os estudantes do Rio de Janeiro, que chegam pela manhã e retornam às suas residências no fim do dia, têm direito a café da manhã, almoço e lanche matinal e vespertino. Já os estudantes residentes, também têm todas as refeições asseguradas pela instituição, incluindo o jantar.

Sobre o Sesc

O Sesc – Serviço Social do Comércio é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Seu trabalho tem como objetivo proporcionar bem-estar e qualidade de vida ao comerciário e seus familiares, bem como para a sociedade de maneira geral. Presente em todos os estados brasileiros, o Sesc atua nos campos de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, alcançando com suas ações cerca de 2,2 mil municípios, incluindo todas as capitais e cidades do interior do país. Praticar atividades esportivas, desenvolver hábitos para uma vida mais saudável, fazer excursões e passeios turísticos, adquirir novos conhecimentos e habilidades, frequentar teatros, cinemas, bibliotecas, salas de exposição e outros espaços culturais são algumas experiências que o público vivencia no dia a dia do Sesc.

