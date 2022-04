Escola internacional oferece bolsas de estudo em Madri

The Global College, parceira da Universidade IE, abre suas portas em setembro de 2022 para estudantes do ensino médio de todo o mundo com programa inovador.

Imagine fazer parte de uma escola onde os alunos realizam seus projetos em grupo, aprendem a partir de experiências reais e se beneficiam com a orientação de especialistas enquanto desenvolvem habilidades como resolução de problemas complexos, comunicação, pensamento crítico e criatividade.

Ficou interessado? As inscrições para o programa International Baccalaureate Diploma do The Global College (TGC), lecionado em inglês, estão abertas e a oferta de bolsas de estudo é generosa!

Iniciando suas atividades ainda em setembro de 2022, o TGC é uma instituição voltada para o futuro, criada com a missão de fornecer aos alunos uma excelente preparação para navegar em um mundo em constante mudança e avanços tecnológicos.

A valiosa parceria estratégica com a Universidade IE, fundada em 1973 e reconhecida mundialmente por sua excelência em inovação e tecnologias de aprendizagem, garante essa visão global de práticas educacionais e um forte conhecimento de tendências de carreira. Tal como na IE, o TGC incentiva o pensamento crítico e independente, a consciência cultural e o envolvimento dos alunos com temas relacionados às realidades atuais e exigências globais.

Com duração de dois anos e destinado a jovens do ensino médio, o currículo do TGC engloba os mais avançados cursos nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e conhecimentos em literatura, arte e história – norteadores fundamentais. Além disso, todos os alunos recebem aconselhamento individual para ajudá-los a desenvolver seus interesses pessoais, escolhas acadêmicas e orientá-los no processo de candidatura à universidades internacionais.

Embora todos os cursos do The Global College sejam lecionados em inglês, os estudantes também terão a oportunidade de se tornarem fluentes em espanhol, não importando seu conhecimento inicial, mergulhando na cultura local durante sua estadia em Madri.

“O que diferencia o TGC é nosso foco no futuro. Nossa missão é preparar nossos alunos para que tenham sucesso em um mundo que está em constante evolução, impulsionado por inovações tecnológicas, sociais e culturais. As indústrias de amanhã podem nem existir ainda, então como equipar os jovens para crescer e ter sucesso em qualquer ambiente?

Ao longo do nosso International Baccalaureate Diploma, incorporamos competências-chave para o futuro como empreendedorismo, competências tecnológicas e comunicação em suas mais diversas formas. Através de nossa aliança estratégica com a Universidade IE, extraímos ainda mais da história, conhecimento, prestígio e valores de uma das mais reconhecidas instituições de ensino superior do mundo”, explica Barry Cooper, diretor do The Global College.

As bolsas de estudo são destinadas a alunos que se destacam em suas atividades acadêmicas e extracurriculares. Além dos critérios específicos exigidos por cada bolsa, todos os candidatos devem mostrar potencial de brilhar no Programa de Diploma IB e terem um compromisso com os valores do The Global College.

> Confira os tipos de bolsas de estudo do TGC:

– Bolsas de Excelência Acadêmica (até 100%): para candidatos com média mínima geral superior a 8.5.

– Bolsas de Empreendedorismo (até 60%): para candidatos que demonstrem iniciativa e liderança em uma atividade empreendedora por iniciativa própria.

– Bolsas de Tecnologia (até 60%): para candidatos com interesse em tecnologia que possam demonstrar trabalhos ou projetos relevantes (como codificação, robótica, ciência de dados, ciência da computação ou desenvolvimento móvel/web).

– Bolsas CAS (até 60%): para alunos envolvidos em projetos relacionados à Criatividade, Atividade (esportes) ou Serviço (comunitário/social). Criatividade pode incluir uma carreira na música ou em um projeto de artes – Atividade refere-se a altas realizações em esportes ou atividades altamente competitivas. Serviço abrange uma série de atividades de serviço comunitário e social em uma base regular.

Interessados podem se candidatar a uma bolsa de estudos depois de apresentarem seu pedido de admissão. Os candidatos que receberem uma bolsa de estudos por mérito se tornarão Embaixadores do TGC e deverão contribuir participando de eventos no campus e apoiando diferentes iniciativas.

>> Conheça todos os detalhes do The Global College AQUI e faça sua candidatura. Esta é uma oportunidade única para garantir uma educação internacional de altíssima qualidade em uma escola que desde já pensa no futuro!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.