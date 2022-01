Escola de moda e design oferece 30 bolsas de estudo para mestrado

Concorra a um dos quatro exclusivos programas de 10 meses da Raffles Milano, com início em novembro de 2022, na Itália. Inscrições até 30/05 ou 30/09.

Se você é da área criativa, não perca a oportunidade de estudar na Raffles Milano, uma das escolas de moda e design mais exclusivas do mundo, sediada no coração de Milão. É que a escola está oferecendo 30 bolsas de estudo que cobrem até 50 % do valor dos cursos de Fashion Design and Business, Photography, Visual Design and Communication, Product and Interior Design, ministrados em inglês, com início em Novembro de 2022.

O método de ensino invovador, a abordagem internacional e professores com grande experiência de mercado são os principais diferenciais da Raffles Milano. Os cursos, com duração de 10 meses, têm apenas 20 estudantes por classe, e os programas são organizados em parceria com as mais renomadas agências de publicidade e fotografia, escritórios de arquitetura, agências de design e grifes de moda exclusivas.

Estudantes com diploma de ensino superior, ensino médio (básico), ensino técnico ou com experiência profissional comprovada nas áreas de design e moda podem concorrer às bolsas de estudo. Os prazos de inscrição para o concurso acontecem em duas datas: 31 de maio e 30 de setembro.

Para participar é preciso enviar o formulário de inscrição, portfólio, carta de apresentação (motivação), currículo, cópia do diploma ou comprovante de escolaridade, e cópia do passaporte para o e-mail: master@rm-modaedesign.it.

As bolsas oferecidas cobrem 50%, 40% e até 30% do valor do curso e serão concedidas com base na avaliação do portfólio dos candidatos e da carta motivacional feita pela equipe acadêmica de Raffles Milano.

Para mais informações acesse o site da Raffles de Milano. Perguntas sobre o processo de inscrição ou programa, podem ser feitas por e-mail ou pelo telefone +39 02 22 17 17 50 50.

