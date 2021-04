Escola de idiomas oferece 200 bolsas de intercâmbio em Dublin, na Irlanda 

As inscrições foram prorrogadas até o dia 21/04. São 10 bolsas integrais e 190 com até 50% de desconto, exclusivas para brasileiros.

A SEDA College, eleita por três anos consecutivos a melhor escola de idiomas da Irland, acaba de prorrogar as inscrições para seu programa de bolsas de intercâmbio. Com um investimento na ordem de 500 mil reais, a iniciativa oferece 200 bolsas de intercâmbio para estudar em Dublin, na Irlanda, com exclusividade a brasileiros.

Para participar, interessados devem preencher o formulário e realizar a inscrição no site do programa SEDA Dream. O programa de intercâmbio da escola de idiomas irlandesa oferece 10 bolsas integrais e outras 190 com descontos que chegam a 50%.

> Leia mais sobre estudar em Dublin: A dinâmica cidade de Dublin, capital da Irlanda

Candidatos inscritos realizarão testes em duas etapas. Na primeira, que acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, realizarão uma prova de inglês e outra de conhecimentos gerais sobre a Irlanda. Nos dias 1 e 2 de maio, participarão da segunda etapa na qual farão um teste de lógica e outro sobre a SEDA College.

Todos que concluírem as quatro provas estarão elegíveis para o programa. No dia 5 de maio o nome dos ganhadores das bolsas integrais e parciais será anunciado nas redes sociais do SEDA Dream. Após a abertura das matrículas, também no dia 5 de maio, as vagas se encerrarão por ordem de adesão. A taxa para participar é de 97 reais e inclui três meses de acesso a plataforma SEDA College Online, que conta com mais de 60 cursos de inglês de todos os níveis.

Com as restrições para viagens ao exterior, devido à Covid-19, os bolsistas selecionados para o programa poderão adiar sua ida em até 12 meses, ou renovar essa data de início do curso. Vale lembrar que é necessário ter idade mínima de 18 anos completos para participar.

Serviço:

Programa SEDA Dream

Inscrições até: 21 de abril de 2021

Taxa de inscrição: R$ 97

Provas: os testes serão realizados em duas etapas nos dias 24 e 25/4 e 1º e 2/5

Mais informações: AQUI

Sobre a SEDA College

Com mais de 10 anos atuando na área de intercâmbio e docência na Irlanda, a SEDA College foi eleita por três anos consecutivos a melhor escola de idiomas da Irlanda. Desde 2018, a instituição mantém a SEDA College Online, plataforma com aulas realizadas exclusivamente pela internet, com apoio de professores especializados.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.