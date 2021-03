Escola britânica em São Paulo seleciona alunos para programa de bolsas

Fundação St. Paul’s oferece vagas para jovens que não podem arcar com os custos de uma educação internacional. A oportunidade é única!

A Fundação St. Paul’s, entidade que prepara e seleciona crianças e jovens talentosos para estudar na escola britânica St. Paul’s, em São Paulo, ainda está com as inscrições abertas para o processo seletivo de seu Programa de Bolsa Integral de Estudos. O objetivo é oferecer oportunidade a jovens talentosos de famílias que não podem arcar com os custos de um colégio internacional. Excelente histórico escolar e conhecimento da língua inglesa são essenciais.

Uma das etapas da seleção compreende um ano de curso gratuito preparatório, dividido entre aulas de inglês (em parceria com a Cultura Inglesa) e diversas outras disciplinas, ministradas por professores da St. Paul’s School. Bolsistas começam os estudos em 2022 e podem se formar na St. Paul’s, com as mensalidades e todos os custos acadêmicos pagos pela Fundação.

Estudantes de instituições de ensino públicas ou privadas podem se inscrever até o dia 28 de março através deste LINK. Além de estarem regularmente matriculados, precisam ter mais de 10 anos de idade, desde que completem 11 anos ainda em 2021. A idade máxima para a participação é 15 anos, completados também até dezembro deste ano.

Nascido em Uberlândia (MG), Emiliano Leopoldino Rodrigues entrou na St. Paul’s como bolsista em 2014. Como tinha o sonho de fazer uma universidade no exterior, procurou por bolsas em escolas que ofereciam o diploma IB (International Baccalaureate), aceito pela maioria das instituições de ensino superior internacionais. Foi assim que chegou à St. Paul’s. Com um desempenho excepcional na seleção, foi aceito e lá seguiu até se formar em 2016. Sempre um excelente aluno, Emiliano mais tarde também recebeu uma bolsa integral na Universidade de Stanford, na Califórnia, em ciências da computação e francês.

“Foi uma experiência transformadora não só academicamente, mas como indivíduo. Uma das coisas que sempre me lembro são das pessoas. Me senti muito apoiado por toda a equipe. A escola me ensinou muito sobre responsabilidade para chegar nos horários certos e sobre ter a certeza de que estava alocando meu tempo de maneira eficiente. Eu diria que a St. Pauls me ajudou muito profissionalmente também. Me senti muito mais confiante vindo para Stanford depois de me envolver em tantas atividades em inglês, como produzir e apresentar vários trabalhos. O IB também é um programa incrível e acho que nos prepara para tudo que a universidade é.”

Além do documento escolar com as notas, estudantes deve enviar um vídeo e uma redação de apresentação, em inglês. Ter um talento especial em música, artes, teatro ou esportes é uma vantagem, embora não seja um requisito obrigatório. O processo seletivo inclui, entre outras coisas, análise de documentos, testes e entrevistas com candidatos e familiares.

Segundo Anthony Jezzi, presidente da Fundação St. Paul’s, o programa de bolsas de estudos traz a oportunidade de conhecer novos estudantes a cada ano e dar a alguns deles a chance de acessar uma educação britânica de excelência. “Mesmo com a pandemia, e com parte das etapas da seleção online, como no ano passado, é sempre muito bom conhecer novos alunos talentosos, com suas perspectivas de vida e histórias”, destaca Jezzi.

Os bolsistas, selecionados ao término do curso de preparação, iniciam os estudos em 2022 e poderão concluir o Ensino Médio na escola britânica. A fundação arcará integralmente com as mensalidades, além de material escolar, uniforme, transporte e alimentação durante o período acadêmico.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail contato@fundacaostpauls.org.br ou pelo telefone (11) 3087-3393.

Sobre a Fundação St. Paul’s

A Fundação St. Paul’s acredita que, no Brasil, há inúmeros talentos que podem não ser percebidos por falta de oportunidade. Por isso, a organização seleciona excelentes alunos e dá a eles a chance de estudar na escola St. Paul’s. Anualmente, até quatro bolsas integrais serão oferecidas aos melhores alunos que passarem pelo processo seletivo.

Sobre a St. Paul’s School

Com mais de 90 anos em São Paulo, a escola britânica St. Paul´s recebe alunos de 3 a 18 anos e foi a primeira na América Latina a ser reconhecida como British School Overseas. A St. Paul’s agrega as culturas e línguas inglesa e brasileira e, ao deixarem a escola, a maior parte dos alunos vai às melhores universidades do Brasil e do mundo. A instituição possui uma estrutura moderna, com excelente corpo docente e instalações de última geração, um centro de arte e música, conjunto de laboratórios de ciências, excelente trabalho de Pastoral Care, que apoia os alunos em seu bem-estar e um programa bem estruturado de formação holística.

Fonte: Fundação St. Paul’s