Engenharia Espacial, a carreira do futuro  

Dias 11 e 17/08, o EducationUSA promove webinars gratuitos com a Universidade de Purdue, que já diplomou 49 astronautas e tripulantes de viagens ao espaço. Não perca!

A corrida espacial protagonizada pelos bilionários Jeff Bezos e Richard Branson voltou os olhos do mundo para o alto, assim como impulsionou oportunidades de carreira. A renomada Purdue University, localizada no estado de Indiana, Estados Unidos, é considerada o berço dos astronautas e nota um aumento na procura por cursos de engenharia aeronáutica e astronáutica. Entre os 49 diplomados em Purdue que foram ao espaço, estão ainda Neil Armstrong e Eugene Cernan, respectivamente o primeiro e último homens a irem à Lua. Recentemente, duas ex-alunas de Purdue fizeram parte da tripulação de Richard Branson: a indiana Sirisha Bandla e a americana Beth Moses.

Para divulgar as oportunidades de estudo e incentivar os alunos brasileiros a estudar nos EUA, o EducationUSA promove dois webinars gratuitos com a universidade, em agosto. O tema é o curso de engenharia aeronáutica. Uma das convidadas é Isabella Fontoura, do Mato Grosso do Sul, que está cursando o terceiro semestre em Purdue.

De acordo com Isabella, entre as vantagens oferecidas para os brasileiros nessa instituição de ensino, estão a mentalidade inclusiva e as diversas atividades extracurriculares. “A escolha de uma universidade é muito pessoal, mas a comunidade de alunos brasileiros se ajuda muito. Eu me sinto bem à vontade, como um indivíduo que pode fazer a diferença. Além disso, temos a oportunidade de participar de Feiras de Carreiras, onde grandes empresas como Apple, Microsoft e até outras faculdades da Europa apresentam vagas para estágios e empregos”, ela relata.

Mais de 130 alunos brasileiros estudam em Purdue, que mantém um percentual de 50% em admissões. Mas, Isabella lembra: “não basta apenas sonhar com a investigação espacial, é preciso dedicação. É uma carreira desafiadora e realmente é preciso gostar muito do tema”, conta a futura engenheira aeroespacial.

Confira a programação:

Dia 11 de agosto, às 16h – David Bowker, Diretor do Escritório de Engenheiros do Futuro, Yujian Wang, Diretor Assistente Sênior de Admissões Internacionais, e Isabella De Salvo Fontoura, aluna brasileira de Engenharia Aeronáutica conversam sobre programas de graduação. Inscrições AQUI.

Dia 17 de agosto, às 16h – A Dra. Janet Beagle, Diretora Sênior de Programas de Pós-Graduação e dois estudantes brasileiros de pós-graduação da Purdue Engineering batem um papo sobre experiências na universidade e respondem perguntas sobre a vida acadêmica do mestrado e doutorado. Inscrições AQUI.

Sobre o EducationUSA:

Rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA, o EducationUSA possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. São 40 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil.

