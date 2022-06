Embaixada dos EUA oferece curso de inglês para indígenas na região amazônica brasileira

São 140 vagas para o programa Access Amazon que vai alinhar questões ambientais ao aprendizado do idioma. Inscrições ate 25/07.

As inscrições para o programa Access Amazon, que vai ensinar língua inglesa para 140 indígenas, de 18 a 35 anos, residentes nos estados da Amazônia Legal, estão abertas.

O programa é uma iniciativa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO), e conta com a implementação do Grupo +Unidos e apoio estratégico da PPA – Plataforma Parceiros pela Amazônia.

O curso on-line vai acontecer de setembro de 2022 a junho de 2023 e tem objetivo de expandir o potencial de liderança e conhecimento dos participantes em causas ambientais.

Caso haja vagas, em ordem de prioridade, também serão aceitas inscrições de ativistas, acadêmicos e profissionais engajados em assuntos de sustentabilidade na região, bem como ribeirinhos, quilombolas e indígenas residentes em outras regiões do Brasil.

Interessados devem ter nível básico de inglês para se candidatar no programa pelo site +Unidos até 25 de julho.

Durante os encontros virtuais, os participantes vão vivenciar o idioma enquanto compartilham suas experiências e práticas em relação ao meio ambiente e questões da Amazônia, seus povos e culturas.

“Com um melhor domínio do inglês, eles poderão advogar em causa própria e também por suas comunidades em nível internacional, além de estar melhor preparados para oportunidades em que o idioma é pré-requisito”, ressalta a diretora do Escritório Regional de Língua Inglesa, Maria Snarski.

Daniel Grynberg, diretor Executivo do Grupo +Unidos, enfatiza que “queremos fazer com que o idioma realmente impacte na vida de quem vive nos diferentes estados da Amazônia Legal”, promovendo a inclusão social.

Sobre o programa Access

O programa Access é oferecido pelo Departamento de Estado dos EUA em mais de 86 países. No Brasil, já beneficiou mais de 3.000 participantes desde seu início em 2008. Access Amazon é mais uma iniciativa da parceria entre a Embaixada e Consulados dos EUA e o Grupo +Unidos.

