Embaixada da França oferece bolsas para segundo ano do mestrado

Destinadas a brasileiros admitidos em uma instituição de ensino superior francesa, as bolsas são para qualquer área do conhecimento.

Com o objetivo de melhorar as condições de acolhimento e recepção de estudantes brasileiros na França, a Embaixada da França no Brasil está oferecendo um financiamento parcial para estudantes de nacionalidade brasileira, já admitidos no segundo ano do Master (M2) em uma instituição de ensino francesa.

A bolsa é válida por um período de seis meses (1º de setembro de 2020 a 8 de fevereiro de 2021), para alunos do ano acadêmico de 2020-2021 estudando em um estabelecimento público de ensino superior francês ou similar. O edital é aberto a estudantes de todas as áreas do conhecimento, com a condição de ainda não terem completado 40 anos de idade até o dia 1º de setembro de 2020.

Entre os benefícios que serão concedidos estão a isenção de taxas de visto, taxas administrativas do procedimento pré-consular Campus France e de taxas acadêmicas relativas ao Master. Além disso, a bolsa inclui o pagamento da previdência social e um auxílio financeiro de 310 euros por mês. Gastos com passagens aéreas ou eventuais despesas de mudança não serão contemplados.

Por se tratar de um auxílio parcial, o estudante deverá comprovar um recurso complementar de, no mínimo, 390 euros por mês. O benefício não pode ser combinado com outras bolsas do governo francês, como por exemplo a Bolsa Eiffel.

Por meio desse novo programa, a Embaixada da França no Brasil propõe fortalecer de maneira sustentável a mobilidade de estudantes no nível de Master (Mestrado) e, assim, apoiar a atratividade dos estabelecimentos de ensino superior franceses.

As candidaturas devem ser feitas até o dia 31 de maio de 2020 às 23h59 (horário de Brasília), através do e-mail: bolsasbienvenue@campusfrancebrasil.com.br. Entre os documentos exigidos para a candidatura estão a carta de aceite ou comprovante de aceitação em um programa de Master 2, diplomas do ensino superior e Curriculum Vitae. Confira o edital do programa AQUI.

As bolsas serão concedidas sob os critérios de excelência acadêmica e consistência do curso escolhido com os objetivos profissionais do candidato. Para isso, serão analisados todos os documentos obrigatórios solicitados no edital. Os resultados serão divulgados no dia 12 de junho de 2020. Para mais informações, acesse a página do programa no site do Campus France Brasil. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail: bolsasbienvenue@campusfrancebrasil.com.br.

Fonte: Campus France Brasil