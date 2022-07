EducationUSA inaugura terceiro escritório em São Paulo

Já presente na FAAP e Mackenzie, novo espaço da rede oficial do Departamento de Estado norte-americano, também aberto ao público, é no Colégio Etapa.

O Colégio Etapa e o EducationUSA inauguram hoje, 7 de julho, o primeiro escritório do órgão do governo dos Estados Unidos em uma escola no estado de São Paulo. Já presente na FAAP e na Universidade Mackenzie, este é o terceiro espaço do importante órgão estadunidense na cidade.

Fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, o EducationUSA é uma rede global de Centros de Orientação do Departamento de Estado Americano, responsável por promover programas de graduação, pós-graduação e cursos livres de curta duração oferecidos no país. No Brasil, 40 centros oferecem orientação personalizada, workshops e eventos gratuitamente ao público interessado. Além disso, por meio do programa Oportunidades Acadêmicas, apoiam estudantes academicamente qualificados, mas sem condições financeiras, no processo de candidatura a programas de graduação, mestrado e doutorado, preferencialmente com bolsas de estudo.

A cada ano, milhares de alunos encontram oportunidades de estudos nos EUA através dos escritórios EducationUSA que têm a missão de facilitar o acesso a informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo no ensino superior norte-americano.

A inauguração do novo escritório contará com a presença do Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge; da Secretária-Adjunta de Estado do Gabinete de Assuntos Educacionais e Culturais do governo do Estados Unidos, Lee Satterfield; e da Coordenadora Regional do EducationUSA no Cone Sul, Rita Moriconi.

> Serviço:

Inauguração do escritório do EducationUSA no Colégio Etapa

Data: Quinta-feira (07 de julho), às 15h

Local: Salão Nobre da ESEG – Faculdade do Grupo Etapa

Endereço: Rua Apeninos, 960 – Paraíso, São Paulo – SP

