EducationUSA apoia interessados em mestrado e doutorado nos EUA

Voltado a estudantes de baixa renda, programa Oportunidades Acadêmicas também auxilia na busca a bolsas integrais. Inscrições até 10/10.

Há 15 anos, o programa Oportunidades Acadêmicas, uma iniciativa do EducationUSA, custeia todas as despesas relacionadas às candidaturas de alunos com desempenho acadêmico acima da média e recursos financeiros limitados, à universidades estadunidenses.

A nova seletiva para interessados em Mestrado e Doutorado nos Estados Unidos, está com inscrições abertas até o dia 10 de outubro e tem a colaboração da Comissão Fulbright e Fundação Lemann.

O primeiro passo para candidatura ao programa Oportunidades Acadêmicas, feita pelo site do EducationUSA, é preencher um formulário online em inglês, que inclui redações e o envio de documentos como histórico escolar e comprovantes da renda familiar.

Uma vez selecionados, participantes recebem orientação da rede EducationUSA por mais de um ano e têm todas as despesas da candidatura ao Mestrado ou Doutorado pagas pelo programa, como por exemplo material de estudo para testes, acomodação para a realização das provas, alimentação, isenção de várias taxas referentes ao envio de documentos, traduções, visto de estudante e passagens aéreas.

Alunos com recursos financeiros limitados, nível intermediário/avançado de inglês, excelente desempenho acadêmico, que tenham terminado o Bacharelado em 2020 podem participar. Além disso, o envolvimento com atividades extracurriculares, como projetos de pesquisa e estágios acadêmicos ou projetos de impacto social é altamente valorizado. O objetivo do programa é fazer com que os participantes consigam admissão em mestrados ou doutorados em universidades nos Estados Unidos com bolsas de estudo integrais.

“Desde que foi criado, em 2006, mais de 500 participantes passaram pelo programa, tanto em nível de graduação como pós-graduação e mais de 260 foram admitidos em universidades norte-americanas. No caso de Mestrado e Doutorado, só nas duas últimas seleções, mais de 60% dos candidatos eram mulheres, afrodescendentes ou indígenas. Nós acreditamos no processo de empoderamento e transformação dos alunos em espaços acadêmicos. Queremos ampliar as oportunidades para mais alunos e estamos muito felizes em abrir mais esta seletiva”, diz Jake Jacanin, Conselheiro de Educação, Imprensa e Cultura da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Jósimo Constant ou Kãdeyruya, na língua nativa de seu povo Puyanawa, da Aldeia Barão, no Acre, foi um dos selecionados pelo EducationUSA na última edição do Oportunidades Acadêmicas. Sua meta é fazer o Doutorado em Ciências Políticas em uma universidade americana para melhorar a política nacional de saúde indígena brasileira.

“Quero estudar as práticas médicas voltadas para os indígenas no Brasil e ajudar a mudar a realidade do país. Acompanhando minha mãe que tem esquizofrenia, percebi como o nosso povo tem dificuldade de acesso à saúde e recebe um tratamento muito precário. Com a oportunidade do EducationUSA e parceiros, vou conseguir crescer, inspirar outros jovens e levar as narrativas do meu povo para o mundo”, conta Kãdeyruya, que em seu dialeto nativo significa “bom professor”.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de outubro. Conheça todos os detalhes do programa Oportunidades Acadêmicas para mestrado e doutorado AQUI.

Sobre o EducationUSA:

Rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA, possui mais de 400 centros de orientação em várias partes do mundo. No Brasil, o EducationUSA tem 42 escritórios, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais” em universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudo nos EUA. Mais informações AQUI.

