É hora de estudar no exterior? Veja 7 perguntas que você deve responder antes de tomar uma decisão

No alinhamento do projeto de estudar fora ao seu perfil, respeitando seus limites, necessidades e potencialidades, autoconhecimento é essencial.

Das várias etapas envolvidas no projeto de estudar em uma universidade no exterior, mergulhar numa jornada de autoconhecimento é fundamental. A partir de uma série de questionamentos e, de frente para o espelho, você poderá entender melhor quem é, quais são seus medos, expectativas, potencialidades, limites e capacidade de superação. Além disso, vai reconhecer quais são os pontos fortes, ou não tão fortes, que alavancam ou atrapalham a conquista de seus objetivos. Por fim, vai definir bem por que quer estudar no exterior, qual curso quer fazer fora do Brasil e em qual universidade terá uma experiência que impulsione seu desenvolvimento.

Autoconhecimento é o que permite a você contar bem sua história no essay, parte importante do processo seletivo para uma universidade estrangeira, conversar com tranquilidade em uma entrevista e chegar com segurança em outro país, sem dominar completamente o inglês ou o idioma falado no destino desejado. Quem se conhece bem, fica mais seguro, confiante de suas escolhas e da decisão de interromper a rotina para dar lugar ao novo.

Sim, o assunto é delicado, mas necessário.

É que a experiência de estudar fora do Brasil, tão desejada por todos, pode ser difícil para alguns. Se você não estiver atento a quem você é, o que quer para si, e o que precisará fazer para realizar isso, o que projetou como um sonho pode se transformar em um momento conturbado.

Paulo é brasileiro, de Ponta Grossa. Queria fazer seu mestrado no exterior e escolheu Los Angeles como destino. Fez o processo seletivo para uma universidade importante sozinho e foi aprovado. Passados alguns meses, entrou em contato comigo. Estava triste, se sentia isolado. “Los Angeles é muito grande, tudo é difícil aqui. Não tenho carro e o transporte público não funciona bem, o que me impede de passear um pouco e conhecer novas pessoas e lugares. Me sinto preso. Além disso, está difícil fazer amigos, mesmo no programa que estou cursando. Estou frustrado, tinha expectativas altas, mas sinceramente não gosto daqui. O que devo fazer?”.

Esta é uma das muitas histórias que conheço de pessoas que foram estudar no exterior sem fazer o mergulho de autoconhecimento, tão necessário no preparo desse projeto. Falo de pessoas que se aventuram nessa jornada sem levar em conta seu perfil pessoal e acadêmico, ou mesmo sem trocar ideias com quem já viveu a experiência. Suas escolhas acontecem sem uma análise cuidadosa da universidade e currículo do curso que desejam fazer fora do Brasil, e sem a compreensão das características culturais de seu destino.

Estudar no exterior exige autoconhecimento e preparo. É um projeto que demanda dedicação, capacidade de lidar com frustrações e disposição para chegar a um lugar novo e começar do zero. A experiência internacional é muito enriquecedora, mas a correlação entre estudar fora, felicidade e sucesso não é obrigatória. Nem sempre o que se deseja ou se planejou acontece como previsto, por que não existe uma receita de bolo que satisfaça a todos.

Estudar fora sem duvida alguma é muito bacana. Mas será bacana para você, neste momento de sua vida?

Cada indivíduo é diferente e essa diferença deve ler levada muito a sério quando uma viagem de estudos no exterior é organizada. E não importa a idade, o autoconhecimento é chave para o sucesso desta empreitada.

> Comece fazendo algumas perguntas:

– Quais são suas características como pessoa?

– E como estudante?

– Consegue ficar só por um tempo prolongado?

– O desconhecido te assusta ou te fascina?

– Gosta de viver em uma cidade grande ou prefere um lugar menor, mais acolhedor? – Há limites para o desafio que quer viver?

– Porque quer estudar fora?

Aprender na marra nem sempre é bom ou necessário, especialmente se pode fazer suas escolhas com mais segurança. Por isso, envolva-se com o processo, para poder definir qual experiência será boa para você. Entenda se esta é a melhor opção para a sua vida, no detalhe.

Prepare a sua viagem de forma personalizada, não se jogue em um destino qualquer sem pensar. Siga a rota do autoconhecimento para fazer com que sua experiência de estudar no exterior seja inesquecível, e aproveite os benefícios desse percurso em vários outros setores da sua vida.

