E-book gratuito dá dicas para programa de bolsas Chevening

Lançado pelo loveUK, material pode ser referência importante para obtenção das bolsas de mestrado concedidas pelo governo britânico.

O loveUK, iniciativa para a promoção da educação e cultura britânica no Brasil, acaba de lançar um e-book gratuito com dicas para o programa de bolsas Chevening. O objetivo é incentivar e apoiar estudantes brasileiros que sonham em se candidatar aos programas de mestrado nas universidades do Reino Unido.

Para a edição atual do Chevening, as áreas prioritárias são: comércio, negócios e indústria, segurança e defesa, desenvolvimento, políticas públicas e governanças. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de novembro. O e-book produzido pela equipe do loveUK esclarece com detalhes a estrutura do programa e pode ser baixado através deste link.

Para se candidatar a uma bolsa Chevening, interessados devem ser cidadãos dos países participantes, possuir diploma de graduação e ter experiência profissional de pelo menos dois anos. Além disso, devem se inscrever para três programas de mestrado no Reino Unido e receber uma oferta incondicional de uma das universidades escolhidas até 15 de julho de 2021.

Este ano não será necessário apresentar o IELTS, exame de proficiência de inglês normalmente exigido pelo Chevening, mas todas as entrevistas do processo seletivo serão feitas no idioma. Prepare-se!

No Brasil, mais de 1,8 mil ex-bolsistas Chevening desempenham funções de destaque nos setores público e privado. Alguns exemplos são: Lélio Bentes Corrêa, ministro do Tribunal Superior do Trabalho; Francisco Gaetani, presidente da Escola Nacional de Administração Pública; Beth Lula, diretora de marketing do Comitê Rio2016; Pedro Mariani, diretor jurídico da AMBEV; e André Lahoz, diretor de redação da revista Exame.

Sobre o IoveUK Brasil

O loveUK é uma iniciativa para a promoção da educação e cultura britânica no Brasil. Auxiliando brasileiros em todas as etapas dos processos de escolha, admissão e obtenção de visto para estudo em universidades britânicas, o programa oferece assessoria gratuita para interessados em mais de 30 universidades no País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, sendo oito delas integrantes do Russell Group.

