Desafio internacional de inovação vai premiar projeto que promova um amanhã melhor

Todas as fases da seleção serão feitas 100% online. Vencedores ganharão prêmio de 50 mil libras e mentoria exclusiva.

As inscrições para o concurso internacional Battle of Minds, destinado a universitários e recém formados acima de 18 anos estão abertas. Projetos inovadores que promovam um “amanhã melhor” às futuras gerações são muito bem-vindos.

Este ano, o processo seletivo está trazendo como desafio a criação de soluções para diversos problemas atuais da sociedade. Redução de resíduos descartados na natureza, melhores soluções para o home office, projetos agrícolas para redução do impacto na natureza diante da maior demanda pela produção e a utilização inteligente de fontes de energias sustentáveis, são alguns exemplos dos temas propostos.

A primeira fase da seleção será realizada com participantes do Brasil, Argentina e Chile. A equipe vencedora desta etapa vai ganhar R$ 20 mil para auxiliar no aprimoramento do projeto. A fase seguinte acontecerá em escala global, onde os vencedores de todos os países e regiões participantes apresentarão suas ideias para o grupo de seleção da British American Tobacco – BAT Global. Nesta fase, o projeto precisa ser apresentado em inglês e o time vencedor levará o prêmio final de 50 mil libras (equivalente a mais de R$ 350 mil), além de mentorias exclusivas no laboratório de ESG (Environmental, Social and Governance) da BAT, em Londres. Todas as fases da seleção serão feitas 100% online.

“O Battle of Minds é uma oportunidade que a BAT encontrou para incentivar e apoiar projetos que pensem um amanhã melhor para as futuras gerações. Queremos ser agentes dessa transformação global, garantindo o estímulo necessário para que esses jovens criativos e cheios de ideias, possam trazer soluções inovadoras para a sustentabilidade do meio ambiente”, declara Fabiola Silva – Head de Talent & OE Latam South da BAT.

Para participar do concurso é preciso estar em um grupo de duas a quatro pessoas, ser universitário ou recém formado com até cinco anos de graduação, ter nível avançado de inglês, e possuir um projeto que se enquadre aos temas propostos.

As inscrições estão abertas até o dia 13 de junho através do site do concurso Battle of Minds. Mais informações: bat-battleofminds.com.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.