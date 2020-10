DAAD abre inscrições para programa de auxílio a doutorandos

Inscrições para o Programa de Auxílio para Estadias de Pesquisa na Alemanha, do DAAD, estão abertas. Bolsistas da Capes ou de uma FAP participante podem se candidatar.

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, acaba de lançar a segunda chamada de 2020 do programa de auxílio para estadias de pesquisa na Alemanha. A oportunidade é destinada a doutorandos brasileiros com bolsa no país.

Trata-se de um financiamento complementar à bolsa concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou por uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa (FAP) participante do programa (vide lista abaixo).

O objetivo do programa é viabilizar a permanência de doutorandos brasileiros na Alemanha por até seis meses, sem interrupção da vigência da bolsa da agência brasileira. Os estudantes podem escolher entre universidades, institutos de pesquisa, laboratórios ou bibliotecas na Alemanha para realizar pesquisas específicas, relevantes para o desenvolvimento da tese de doutorado.

> No momento, 17 FAPs participam do programa de auxílio para doutorandos:

FACEPE – Pernambuco FAPEAL – Alagoas FAPEAM – Amazonas FAPEAP – Amapá FAPEG – Goiás FAPEMA – Maranhão FAPEMIG – Minas Gerais FAPERGS – Rio Grande do Sul FAPERJ – Rio de Janeiro FAPERN – Rio Grande do Norte FAPES – Espírito Santo FAPESB – Bahia FAPESC – Santa Catarina FUNDECT – Mato Grosso do Sul FAPERO – Rondônia FAPT – Tocantins Fundação Araucária – Paraná

As candidaturas estão abertas até 15 de novembro para estadias de pesquisa entre 1 de maio de 2021 e 31 de janeiro de 2022.

Todos os detalhes sobre o auxílio, os requisitos e o processo de candidatura se encontram neste link e no edital do programa. Para mais informações, entre em contato através do e-mail auxilio@daad.org.br.

Fonte: DAAD