Cursos gratuitos para professores de inglês da rede pública de São Paulo

Oferecidos pela Cultura Inglesa, os programas de aperfeiçoamento linguístico e de extensão universitária online são totalmente gratuitos. Inscreva-se já!

Professores da rede estadual e municipal de ensino de São Paulo, com licenciatura em língua inglesa, que estejam ministrando aulas do idioma na Rede Pública Estadual, Faculdades de Tecnologia (FATECs), Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e Centros de Estudos de Línguas (CELs), podem participar gratuitamente dos cursos oferecidos pela Cultura Inglesa. As aulas são oferecidas online ou presencialmente nas unidades da instituição na capital paulistana, no litoral ou no interior do Estado de São Paulo.

> Programa de Formação Continuada de Professores da Língua Inglesa

São nove módulos – do básico ao intermediário superior, que visam o aprimoramento da comunicação em inglês, englobando a compreensão e a produção escrita e oral.

As inscrições vão até 25 de junho. Ao se inscrever no programa, o professor passará por um teste de conhecimento e fluência no idioma que determinará o módulo em que iniciará os estudos. O curso visa aprimorar a comunicação em inglês dos participantes, incluindo nesse processo o aperfeiçoamento de sua compreensão e produção escrita e oral.

Data do Teste de Nivelamento: 4 de julho, às 9h, 11h ou 14h nas unidades de Americana, Araraquara, Bauru, Butantã, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Higienópolis, Indaiatuba, Ipiranga, Itaim, Itaquera, Jabaquara, Limeira, Marajoara, Mauá, Osasco, Penha, Pirituba, Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Mariana.

Documentos Necessários: Cópia do Diploma da Licenciatura em Língua Inglesa ou Histórico Escolar, declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Estadual confirmando que o candidato está atualmente ministrando aulas de Língua Inglesa na escola e cópia do último holerite

Data de Matrícula: 12 e 13 de julho, das 8h30 às 17h

>> Curso de Extensão Universitária Online

Voltado a professores com proficiência em inglês que já tenham concluído os nove módulos do Programa de Formação Continuada de Professores da Língua Inglesa. Interessados podem se inscrever até o dia 16 de julho. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

No segundo semestre de 2018 serão oferecidos os módulos 1, 2 e 3, respectivamente – Developing you knowledge about ELT, Developing teaching profession awareness e Developing action-researching skills – cada qual com carga horária de 60 horas online.

A proposta é dar ao professor um repertório abrangente de possibilidades de ensino e aprendizagem, propiciar uma revisão linguística e aprofundar a discussão sobre princípios educacionais e instrumentos de reflexão sobre a ação pedagógica em sala de aula.

O projeto de formação continuada da Cultura Inglesa está entre os principais projetos sociais da instituição e já beneficiou diretamente mais de sete mil professores. Indiretamente 3,3 milhões de alunos já foram beneficiados.

“O objetivo do programa é permitir que o professor aplique os conhecimentos adquiridos no curso, com maior desenvoltura e fluência no idioma. A Cultura Inglesa tem muito orgulho desse projeto e de oferecer uma capacitação de qualidade aos docentes da rede estadual e municipal de São Paulo. Quem ganha com isso não são apenas os profissionais, mas toda a sociedade”, afirma Mariangela Carocci, gerente da área social da Cultura Inglesa.

>> Mais informações sobre os programas e as inscrições podem ser obtidas no site da Faculdade Cultura Inglesa. Confira o edital completo AQUI.

Sobre a Cultura Inglesa

Há mais de 80 anos no mercado, a Cultura Inglesa é uma associação sem fins lucrativos e a maior rede de ensino do idioma inglês não franqueada do País. Além de oferecer um programa de inglês global de primeira linha com componentes online exclusivos e quadros interativos, seus professores passam por 100 horas de capacitação/ano em cursos e congressos no Brasil e no exterior. A Cultura Inglesa soma 55 unidades nos Estados de São Paulo e Santa Catarina, atendendo a mais de 80 mil alunos, com um corpo docente de mais de 500 professores e oferece uma vasta gama de atividades culturais que incluem teatro infantil e adulto, musicais, música pop e coral.

Cultura Inglesa nas Redes Sociais

Facebook: facebook.com/culturainglesasp

Youtube: youtube.com/culturainglesa

Google+: http://bit.ly/CIFgoogleplus

Instagram: instagram.com/culturainglesasp

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.