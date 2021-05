Curso online gratuito prepara para o teste de inglês TOEFL

Aprenda como melhorar suas habilidades em inglês e sua pontuação no TOEFL com os especialistas que criaram o exame.

O Educational Testing Service – ETS está oferecendo um curso online gratuito de preparação para o exame de inglês TOEFL, um dos mais solicitados nas candidaturas à universidades internacionais.

Desenvolvido pelos especialistas que criam, administram e pontuam o exame, este curso ajudará você a melhorar suas habilidades no idioma e a entender o que pode fazer para atingir a melhor pontuação possível no teste.

Ao longo de seis semanas, você receberá orientação de instrutores altamente qualificados sobre cada seção do TOEFL: leitura, audição, fala e escrita. Por meio de vídeos, exemplos, questionários curtos, fóruns de discussão colaborativos e materiais de testes anteriores, terá acesso a um aprendizado altamente interativo. Além disso, durante as semanas dedicadas a conversação e redação, todos os participantes receberão pontuações por suas respostas no teste prático.

O teste TOEFL é uma das avaliações de língua inglesa mais aceitas no globo. Mais de 11 mil instituições de ensino superior, agências governamentais e organizações em todo o mundo aceitam as pontuações do TOEFL em seus processos de candidatura.

> Como fazer sua inscrição no curso:

– Crie uma conta gratuita na plataforma edX escolhendo “Register” no canto direito da página.

– Entre na página do curso – TOEFL® Test Preparation: The Insider’s Guide – e comece a fazer suas aulas em seu próprio ritmo.

– Este curso é totalmente gratuito e o certificado não é obrigatório para sua conclusão.

>> Conheça os instrutores:

– Michael W. Knab é o apresentador da série de vídeos “Inside the TOEFL Test” e colaborador frequente do blog ETS TOEFL, “Study. Learn. Live”.

– Cynthia Newman trabalha na área de aprendizagem da língua inglesa há 30 anos.

– Shawn Gorman é PhD em língua e literatura francesa pela Universidade de Boston.

– Molly Palmer trabalha como especialista em avaliação e aprendizagem da língua inglesa na ETS desde 2013.

– Faye Weidner ingressou na ETS em 2013 e trabalha na seção de palestras do teste TOEFL desde então.

– Insook Chung é especialista em avaliação na divisão de desenvolvimento de avaliação da ETS em Princeton, New Jersey.

– Kathleen Fletcher é gerente de produtos para preparação e desenvolvimento de habilidades do TOEFL® na ETS em Princeton, Nova Jersey.

– Elizabeth Jenner é especialista em avaliação e aprendizagem da língua inglesa na ETS.

– Ashley Woodrow é membro da equipe TOEFL desde 2013, quando ingressou na ETS.

