Curso gratuito online prepara para o teste TOEFL de inglês

Melhore sua proficiência no idioma e pontuação em um dos exames mais solicitados em processos de candidatura à universidades internacionais.

A Educational Testing Service – ETS, empresa que criou, administra e pontua o TOEFL, está oferecendo um curso online gratuito de preparação para o exame. Ao longo seis semanas, você receberá dicas valiosas sobre como se preparar para o TOEFL e atingir sua melhor pontuação. Os instrutores vão guiar você através de cada uma das quatro seções (Reading, Listening, Speaking, and Writing) e, usando questões arquivadas de testes anteriores, explicar os tipos de perguntas que pode esperar.

O curso é altamente interativo e usa vídeos, exemplos de perguntas com explicações, questionários curtos e fóruns de discussão colaborativos. Durante as semanas que cobrem Fala e Escrita (Speaking and Writing), todos os participantes poderão receber pontuações por suas respostas em testes práticos.

O teste TOEFL é uma avaliação altamente confiável da língua inglesa, amplamente aceita, que ajuda milhões de pessoas a realizar seus sonhos de estudar, trabalhar ou morar no exterior. Mais de 10 mil instituições de ensino superior, agências governamentais e organizações no globo aceitam as pontuações do TOEFL em seus processos de candidatura.

Quem faz o TOEFL?

– Estudantes que planejam estudar em uma instituição de ensino internacional

– Candidatos a bolsas de estudo e certificação profissional

– Estudantes de inglês que desejam acompanhar seu progresso

– Profissionais solicitando vistos em determinados países

O que você vai aprender?

– Como melhorar suas habilidades na língua inglesa

– Como navegar efetivamente pelas quatro seções: Reading, Listening, Speaking e Writing

– Dicas úteis para se preparar para o teste TOEFL

– Como o teste é pontuado

– Como usar suas pontuações no teste TOEFL para um emprego, estudo, vistos e bolsas de estudo

– Maneiras de gerenciar seu tempo durante o teste

– Onde encontrar recursos adicionais disponíveis para o teste TOEFL

– Como se inscrever para o teste TOEFL

Para participar deste curso, acesse este LINK e crie uma conta gratuita na edX. Na sequência, digite “TOEFL iBT Test Preparation: The Insider’s Guide” no espaço de busca.

Pronto, você está no lugar certo, inscreva-se e aproveite a oportunidade!

Lembre-se, o curso é inteiramente gratuito. Caso você queira um certificado, o pagamento de U$ 49 deverá ser feito.

