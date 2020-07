Curso gratuito online da Universidade de Berkeley ensina a Ciência da Felicidade

Ao longo de oito semanas, você vai aprender, em inglês, a ciência inovadora da psicologia positiva, que explora as raízes de uma vida feliz e significativa.

Sim, a felicidade é algo que todos nós buscamos. Mas as ideias sobre o que é felicidade e como podemos obtê-la são as mais diversas. Poucas, no entanto, têm base na ciência.

The Science of Happiness é o primeiro curso online a ensinar a ciência inovadora da psicologia positiva, que explora as raízes de uma vida feliz e significativa. Ao longo de oito semanas online, participantes se envolverão com algumas lições provocativas e práticas desta ciência, descobrindo como a pesquisa de ponta pode ser aplicada em suas próprias vidas.

Criado pelo Greater Good Science Center da UC Berkeley, o curso se concentra em uma descoberta fundamental da psicologia positiva: que a felicidade está inextricavelmente ligada a ter fortes conexões sociais e a contribuir com algo maior que você – o bem maior. Alunos aprenderão sobre a pesquisa interdisciplinar que apoia essa visão, abrangendo os campos da psicologia, neurociência e biologia evolutiva, dentre outros.

Além disso, The Science of Happiness oferece estratégias práticas para explorar e nutrir sua própria felicidade. Você vai experimentar várias atividades apoiadas em pesquisas que promovem o bem-estar social e emocional e explorar como a própria felicidade muda ao longo da vida.

Os instrutores do curso, Dacher Keltner e Emiliana Simon-Thomas, não são apenas autoridades em Psicologia Positiva, mas também professores talentosos, especializados em tornar esta ciência divertida e pessoal. Junto a eles, especialistas de renome mundial discutirão temas como empatia, atenção plena e gratidão.

>> Veja o que você vai aprender:

– O que a felicidade realmente significa e por que é importante para você

– Como aumentar sua própria felicidade e promover a felicidade nos outros

– Por que conexões sociais, bondade e senso de comunidade são essenciais para a felicidade

– Quais hábitos mentais são mais propícios à felicidade e como a atenção plena pode ajudar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas AQUI. Não é necessário pagar pelo certificado para fazer o curso.

Quer aprimorar suas habilidades em inglês? A UC Berkeley também está oferecendo o O College Writing 2.1x, um curso de introdução à redação acadêmica para estudantes de inglês. Saiba mais AQUI.

