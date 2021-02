Curso online gratuito aprimora seu desenvolvimento pessoal

A Open university está oferecendo o curso ‘gestão e liderança: planejando seu desenvolvimento pessoal’. Aproveite!

Em constante transformação, nosso desenvolvimento pessoal é uma habilidade essencial de gestão na qual sempre precisamos trabalhar. Fruto de nossas reflexões sobre quem somos e o que precisamos para crescer como indivíduos em todas as esferas, é uma prática nunca se esgota.

Criado pela Open University Business School e pelo Chartered Management Institute (CMI), o curso ‘gestão e liderança: planejando seu desenvolvimento pessoal’ é gratuito e desenhado para profissionais que atuam em cargos de gerencia em todos os níveis.

Nele, você vai aprender com especialistas com ampla experiência acadêmica e de mercado, a definir suas necessidades de desenvolvimento e a reconhecer oportunidades para poder fazer isso. Todas as aulas são em inglês.

O programa de quatro semanas é lecionado pelo professor de Gestão da Open University, Charles Barthold, que tem extensa experiência em tópicos relacionados a estudos organizacionais. O Prof. Barthold completou seu doutorado na University of Leicester, Reino Unido.

>> Ao final do curso, você será capaz de:

– Avaliar e planejar seu desenvolvimento profissional e pessoal

– Produzir e planejar os recursos necessários para seu desenvolvimento profissional e pessoal

– Identificar, implementar e avaliar um plano de desenvolvimento pessoal

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas plataforma de cursos online Future Learn. Saiba mais AQUI.

A Open University Business School é pioneira em aprendizagem flexível há mais de 30 anos e oferece formações transformadoras e de alta qualidade em negócios e gestão. A instituição é credenciada pela AMBA, EQUIS e AACSB, as três mais importantes e influentes referências no credenciamento de escolas de negócios. O Chartered Management Institute (CMI) é a autoridade líder em gestão e liderança no Reino Unido.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Future Learn