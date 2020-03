Coursera oferece programa gratuito para universidades ao redor do mundo

Em resposta ao COVID-19, plataforma de aprendizado online convida universidades a se inscrevem gratuitamente no Coursera for Campus.

Nas últimas semanas, universidades e faculdades ao redor do mundo têm suspendido suas aulas em resposta à pandemia do coronavírus. O número de alunos em casa é imenso e a maioria deles não têm acesso a aulas online.

Com o objetivo de ajudar instituições de ensino superior a fornecer material didático de qualidade, a plataforma Coursera acaba de lançar o Coursera for Campus. Disponível globalmente e sem custo, o programa se destina a qualquer universidade impactada pelo COVID-19.

As inscrições no Coursera for Campus devem ser feitas pelas instituições de ensino através do portal online. A partir daí, alunos podem se matricular gratuitamente nos 3.800 cursos e 400 especializações. Os que se matricularem nos programas antes de 31 de julho terão acesso gratuito aos conteúdos até 30 setembro de 2020. Após essa data, extensões poderão ser disponibilizadas mensalmente, com base nas necessidades apresentadas pelos estudantes.

“A disseminação do coronavírus (COVID-19) é a mais grave ameaça à segurança da saúde global em décadas. Em muitos países, as restrições impostas por agências governamentais interromperam as rotinas diárias de milhões de pessoas, incluindo estudantes. Muitas universidades suspenderam as aulas presenciais, fecharam suas portas e estão se esforçando para encontrar uma solução que minimize essa interrupção imposta a seus alunos. Acreditamos que o Coursera for Campus pode ser um recurso eficaz para ajudar todas as instituições de ensino superior a responder ao impacto do coronavírus”, afirma Jeff Maggioncalda, CEO do Coursera.

Se você faz parte do corpo docente ou da administração de uma universidade afetada pelo coronavírus, preencha o formulário do programa Coursera for Campus para iniciar o processo de inscrição da sua instituição de ensino. Se você é estudante de uma universidade impactada, solicite aos seus professores que se inscrevam no programa.

Coursera é uma plataforma de aprendizado online fundada em 2012 pelos professores de Stanford, Andrew Ng e Daphne Koller. Princeton, Stanford e as universidades de Michigan e Pennsylvania foram as primeiras instituições a oferecer conteúdos para a plataforma. Desde então, o Coursera trabalha com as principais universidades e empresas do mundo para oferecer cursos, especializações e mestrados da melhor qualidade, em uma imensa variedade de assuntos. Atualmente, o número total de parceiros da Coursera é superior a 200 e abrange 29 países.

