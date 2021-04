Coursera oferece nove cursos online gratuitos, com certificado

Desenvolvidos por empresas e universidades americanas de ponta, são uma ótima forma de você dar um “up” no seu currículo. Inscrições até 30/04.

Em comemoração ao seu 9º aniversário, a Coursera está oferecendo nove cursos online gratuitos, desta vez com certificados, para você aprimorar ainda mais seu desenvolvimento profissional. Aproveite o tempo livre para dar um “up” no seu currículo, participando de cursos à distância, em inglês. As nove ofertas estão disponíveis até 30 de abril, então não perca seu tempo e inscreva-se já!

1. Inclusive Leadership: The Power of Workplace Diversity

Este curso vai capacitar você para desenvolver culturas inclusivas onde todos se sintam valorizados e respeitados. Você aprenderá como líderes altamente inclusivos de todo o mundo usam processos de influência social para interagir efetivamente com indivíduos das mais diversas origens. Vai aprofundar sua compreensão sobre os benefícios da diversidade e explorar uma riqueza de perspectivas e práticas que vão ajudá-lo a colher esses benefícios.

Com duração de aproximadamente 21 horas, é lecionado em inglês com legendas em portugues pela Profa. Emerita Brenda J. Allen (Communication) da University of Colorado. Inscrições AQUI.

2. Music for Wellness

Descubra como desbloquear sua criatividade. Neste curso, você aprenderá não apenas como ouvir música de uma nova maneira, mas também como ouvir o impacto que a música tem sobre você. Vai descobrirá como cuidar de si mesmo praticando técnicas de enfrentamento apoiadas por músicas que são especiais.

> O programa tem duração de aproximadamente 11 horas e é lecionado em inglês por Annete Philip, Artistic Director (Voice) e Suzanne Hanser, Professor – Chair Emerita (music Therapy) da Berklee College of Music. Inscrições AQUI.

3. Career Decisions: From Insight to Impact

Neste curso, Sharon Belden Castonguay, diretora executiva do Gordon Career Center da Wesleyan University vai ajudar você a compreender as melhores práticas para tomar decisões de carreira. Este conteúdo vai ajudá-lo a desenvolver as ferramentas que precisa para fazer as escolhas certas, desde decidir uma área de estudo até explorar possíveis linhas de trabalho a seguir. Também vai aprender quando fazer viradas produtivas em diferentes momentos de sua carreira.

> O programa leva aproximadamente 11 horas para ser finalizado. Inscrições AQUI.

4. Giving Helpful Feedback

Aprenda sete técnicas simples que gerentes especializados usam para melhorar e motivar o desempenho dos funcionários sem deixá-los na defensiva ou com medo. Como gerente, ou alguém que gostaria de ser gerente, você também aprenderá especificamente o que é feedback, como o feedback negativo é mais importante do que o positivo e como o feedback positivo pode sobrecarregar comportamentos como criatividade e trabalho em equipe.

O curso tem duração de aproximadamente cinco horas, é oferecido em inglês (com legendas em português) pela University of Colorado Boulder e lecionado por Tracy Jennings, instrutora senior da divisão de Management and Entrepreneurship da instituição.

> Inscrições AQUI.

5. Problem Solving Using Computational Thinking

O curso inclui uma introdução ao pensamento computacional com amplas definições de cada conceito, uma série de casos do mundo real que ilustram como o pensamento computacional pode ser usado para resolver problemas complexos e um projeto no qual vai aplicar o que está aprendendo em uma situação do mundo real.

Com duração de aproximadamente 11 horas, é lecionado em inglês com legendas em português pelo Prof. Chris Quintana da Michigan University School of Education. Inscrições AQUI.

6. Building Modern Python Applications on AWS

Neste curso, espera-se que os alunos tenham conhecimento básico de AWS e dos fundamentos da infraestrutura global da AWS, como o que são regiões e zonas de disponibilidade. Também devem saber o que é AWS Identity and Access Management, ou IAM, e como é usado para controlar o acesso aos recursos da AWS. Importante ter clara compreensão do que é uma instância do Amazon EC2, o que é Amazon S3 e um VPC, bem como outras terminologias básicas da AWS.

> O programa tem duração de aproximadamente 23 horas. É oferecido em inglês com legendas em portugues pela Amazon Web Services. Inscrições AQUI.

Instrutores: Morgan Willis, Senior Cloud Technologist (AWS treinamento e certificação), Jonathan Dion, Senior Technical Trainer (treinamento e certificação), Seph Robinson, Cloud Technologist (AWS treinamento e certificação) e Rick Hurst, Technical Architect (treinamento e certificação).

7. Introduction to Machine Learning

Este curso oferece uma compreensão básica dos modelos de aprendizado de Machine Learning (regressão logística, multilayer perceptrons, convolutional neural networks, processamento de linguagem etc.). Também vai demonstrar como esses modelos podem resolver problemas complexos em uma variedade de setores, desde diagnósticos médicos para reconhecimento de imagem a previsão de texto. Além disso, exercícios proporcionarão experiência prática na implementação desses modelos de ciência de dados em conjuntos de dados.

Com duração de aproximadamente 23 horas, é oferecido pela Duke University e lecionado pelos seguintes professores: Lawrence Carin – James L. Meriam Distinguished Professor of Electrical and Computer Engineering, David Carlson – Assistant Professor, Dr. Dunn – Forge Scholar e Kevin Liang – doutorando no departamento de Electrical and Computer Engineering.

> Inscrições AQUI.

8. Financial Planning for Young Adults – FPYA

Desenvolvido em parceria com o Certified Finnancial Planner Board of Standards – CFP Board, é projetado para oferecer uma introdução aos conceitos básicos de planejamento financeiro a jovens adultos. O curso FPYA é organizado em oito módulos separados ao longo de quatro semanas. Tópicos abordados incluem definição de metas financeiras, poupança e investimento, orçamento, risco financeiro, empréstimos e crédito. Como planejamento financeiro é um tema muito pessoal, você será incentivado a definir suas próprias metas e objetivos financeiros. Materiais que podem ser aplicados para ajudá-lo a atingir essas metas estão incluídos no programa.

Com duração de aproximadamente 20 horas, é oferecido em inglês (com legendas em português) pela University of Illinois at Urbana-Champaign e lecionado por: Nick Paulson, professor associado do departamento de Agricultural and Consumer Economics, Dr. Charles Chaffin – diretor de programas academicos e iniciativas no CFP Board e Kathy Sweedler, educadora em Consumer Economics.

> Inscrições AQUI.

9. Develop and Deploy Windows Applications on Google Cloud Platform

Este curso, oferecido pelo Google Cloud Training ensina os participantes a:

• Configurar o Microsoft Windows e o Microsoft SQL Server no Google Compute Engine

• Implantar aplicativos ASP.NET MVC no Google Compute Engine

• Implantar aplicativos .NET Core no Google Compute Engine, Google Compute Engine e Google Container Engine

Pré-requisitos:

• Experiência em administração de sistema ou desenvolvimento de aplicativos com Microsoft Windows

• Familiaridade com Cloud Computing

> São aproximadamente 11 horas de curso. Inscrições AQUI.

