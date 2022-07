Conheça os cursos online e gratuitos das universidades do Reino Unido

Instituições de ensino renomadas oferecem ampla seleção de cursos e programas em plataformas como FutureLearn e edX. Confira as oportunidades.

Conhecido por oferecer uma educação superior de altíssima qualidade, o Reino Unido tem, entre as suas universidades, 17 listadas entre as 100 melhores no prestigiado QS World University Ranking 2023. Falo de instituições localizadas na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Mas como nem sempre é possível participar presencialmente desses cursos, fazer uso das oportunidades online pode ser uma solução ideal para realizar seus objetivos. É que diversas universidades do Reino Unido oferecem uma ampla gama de programas (gratuitas e pagos) em plataformas como a FutureLearn e a edX.

A maioria dos cursos é inteiramente em inglês, embora já existam alguns programas com vídeos legendados em português. Confira a seguir, quatro exemplos de universidades britânicas com cursos online na FutureLearn e edX:

University of Leeds

A Universidade de Leeds, integrante do renomado Russell Group, é uma das maiores universidades de pesquisa do Reino Unido. Os acadêmicos da Leeds conduzem pesquisas pioneiras sobre os principais desafios globais, em áreas como energia, recursos hídricos, mudanças climáticas, saúde humana e bem-estar.

Na plataforma Future Learn, você pode fazer mais de 90 cursos de curta duração diferentes da Universidade de Leeds, como, por exemplo:

Energia renovável

Compreensão e proteção do meio ambiente

Como coletar dados e evidências para solucionar um problema

Trabalho colaborativo em uma equipe remota

Bem-estar e resiliência no trabalho

Mudança climática e resiliência nos sistemas alimentares

Química atmosférica

Causas de doenças humanas

Introdução à ética na pesquisa

Introdução aos estudos interculturais

Coventry University

Coventry começou como uma escola de design em 1843 e, atualmente, é uma importante instituição de ensino superior do Reino Unido focada em pesquisa e na empregabilidade de seus graduados. A universidade recebeu cinco estrelas na categoria “aprendizado online” no QS World University Ranking, uma garantia extra da qualidade dos seus cursos online, abertos e massivos (MOOC).

Na plataforma FutureLearn, há mais de 100 cursos de curta duração gratuitos da Coventry em áreas de negócios, empreendedorismo, liderança, marketing, ciência de dados, saúde e bem-estar, ensino, e cibersegurança, dentre outros. E para quem quer melhorar no inglês, a instituição disponibiliza um curso preparatório para estudos acadêmicos.

Além disso, Coventry oferece 18 mestrados e certificados de pós-graduação completos, não gratuitos. Saiba mais AQUI.

University of Edinburgh

A Universidade de Edimburgo foi criada em 1583 na Escócia. Eleita entre as 15 melhores do mundo no QS World University Rankings 2023, ela tem, como parte da sua missão, tornar o ensino acessível para todos. Por isso, mantém a página Edinburgh Online, que já ajudou mais de 3,6 milhões de estudantes do mundo todo a desenvolverem suas carreiras.

Confira os cursos de curta duração gratuitos oferecidos pela University of Edinburgh Nas plataformas edX e FutureLearn, nas áreas de bem-estar e saúde animal, artes e cultura, negócios, educação e pesquisa, meio ambiente e sustentabilidade, saúde e bem-estar, filosofia e religião, política, ciência, tecnologia e matemática (STEM).

Imperial College London

A Imperial College London é a sexta melhor universidade do mundo segundo o QS World University Rankings 2023. Seus professores, estudantes e pesquisadores buscam soluções inovadoras para os maiores desafios do mundo em um ambiente multidisciplinar de ensino, pesquisa e colaboração.

Na edX, oferece vários cursos online de curta duração, como:

Fundamentos da análise de dados

Fundamentos da contabilidade

Fundamentos da matemática

Pensamento criativo: técnicas e ferramentas para o sucesso

Nutrição na terceira idade

Criando ambientes pró-sustentabilidade

Por que mudar para uma energia mais limpa?

Gostou das oportunidades? Então não deixe de explorar as ofertas da Universidade de Cambridge, Oxford, e as instituições de ensino do Reino Unido. Quando mais você souber, melhores escolhas poderá fazer!

