Conheça os cursos online e gratuitos da Universidade Harvard

Os cursos da plataforma Harvard Online são ministrados pela edX e conectam estudantes de várias partes do mundo.

Fundada em 1636, Harvard University, localizada em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, é consistentemente colocada entre as dez melhores do mundo pelos principais rankings globais. Atualmente, Harvard ocupa a segunda posição no Times Higher Education World University Rankings.

Com o objetivo de ampliar o acesso aos seus cursos, a prestigiada universidade criou o Harvard Online, plataforma de aprendizado virtual da Harvard University com dezenas de cursos online disponíveis, de diferentes tipos, duração, preços e áreas de estudo.

Harvard Online é uma curadoria de cursos online que reúne professores e disciplinas de toda a universidade, conectando aprendizes do mundo inteiro com as questões globais mais urgentes. Além das diversas opções gratuitas de curta duração, também oferece cursos pagos, completos, que você pode fazer sem sair de casa, cujos valores variam de US$ 49 a US$ 14.000 ou mais.

Conheça as áreas de estudo dos cursos da Harvard Online:

Artes e Design, Negócios, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Educação, Saúde e Medicina, Ciência, Humanas, Ciências Sociais, Matemática e Programação.

Confira alguns exemplos dos cursos oferecidos, também chamados de MOOCs, da Harvard:

Os efeitos da mudança climática na saúde

Poesia na América: modernismo

JuryX: deliberações sobre mudança social

China contemporânea: República Popular, Taiwan e Hong Kong

Aplicações da TinyML

Eletroquímica

Ciência e culinária: da alta cozinha à ciência da matéria condensada mole (física)

Melhorando seu negócio por meio de uma cultura de saúde

Resposta humanitária a conflitos e desastres

Métodos quantitativos para biologia

Bioética: as leis, medicina e ética das tecnologias reprodutivas e genéticas

Ciência de dados: probabilidade

A maioria dos cursos da Harvard Online são ministrados pela plataforma edX. São mais de cem opções, todas em inglês, com algumas já legendadas em português.

Para participar, basta criar uma conta no edX, registrar-se no curso e começar a estudar. No entanto, lembre-se: o certificado de conclusão é pago e o valor depende do curso escolhido.

