Conheça os cursos online e gratuitos da Universidade de Stanford

Criada para expandir conhecimento e avançar na carreira, a plataforma Stanford Online oferece uma experiência internacional bem completa.

Uma das melhores instituições de ensino do mundo, a Universidade de Stanford, classificada em quarto lugar no Times Higher Education World University Rankings 2022 também ocupa o terceiro lugar no QS World University Rankings 2022, lado a lado com a Universidade de Cambridge. Seu campus na Califórnia, Estados Unidos, fica no Vale do Silício, núcleo de startups tech e empresas como Facebook, Google e Apple.

Sim, é verdade que os programas presenciais de Stanford estão entre os mais concorridos do mundo e que os processos de candidatura são muito competitivos. No entanto, a universidade também oferece opções online gratuitas que abrem a possibilidade de você experimentar sua excelência e dar um “up” na sua carreira.

A plataforma Stanford Online é administrada pelo Centro de Desenvolvimento Profissional da universidade e, por isso, foca em três objetivos: expandir seu conhecimento, ajudar você a avançar em sua carreira e melhorar sua vida. Dos certificados profissionais à educação executiva, os cursos são ministrados por nove de suas faculdades:

Engenharia

Humanas e Ciências

Medicina

Energia e Ciências Ambientais

Escola de Pós-Graduação

Negócios

Direito

Estudos Continuados

Design

Na Stanford Online, é possível fazer buscas por área de estudo, departamento e escola da universidade, e disponibilidade do curso. São mais de 90 opções nas mais variadas áreas do conhecimento. Alguns exemplos são Introdução ao pensamento matemático, Nutrição infantil, Criptografia, Teoria dos jogos, Saúde em todo o espectro de gênero, Programação, Redes sociais e econômicas (modelos e análise), Entendendo Einstein: especial sobre a Teoria da Relatividade, Profeta Americano: a vida interior e a visão global de Martin Luther King Jr., Direito de igualdade comparada e antidiscriminação, e Introdução à internet das coisas, dentre muitas outros.

Além do site da universidade, você também encontra essas oportunidades na edX e Coursera, duas das grandes plataformas de cursos online abertos do mundo. Só no edX há mais de 200 cursos diferentes e, no Coursera, opções legendadas em português, todas gratuitas. No entanto, caso o aluno deseje o certificado de conclusão, é preciso pagar pelo diploma e os valores oscilam entre US$ 29 e US$ 147 ou mais. Mas se você adquire o certificado, consegue compartilhá-lo na seção de certificados no seu perfil no LinkedIn.

Se você estava procurando por uma boa oportunidade para aprimorar seu inglês e se desenvolver acadêmica e profissionalmente, esta é bem única. Não tenha dúvidas, vale a pena conhecer os conteúdos e participar!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais. Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

